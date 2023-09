Noc z poniedziałku na wtorek, jak na wrzesień, będzie ciepła. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na wschodzie, do 17 na zachodzie. W rejonach podgórskich najzimniej 8-10 stopni. Wiatr słaby, zmienny.



Upalna pogoda utrzyma się również we wtorek, jedynie na krańcach południowych może pojawić się słaby deszcz, a rano lokalnie zanikające mgły.

W środę zaczniemy odczuwać nadchodzącą zmianę pogody, którą będzie zwiastować zwiększające się zachmurzenie. Chłodniej zrobi się nad morzem, gdzie maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 19 stopni. Mieszkańcy pozostałych części kraju zobaczą do 29 kresek na termometrach.

Zdecydowania zmiana pogody czeka nas w czwartek. Wtedy w całej Polsce maksymalna temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza, a w dolinach karpackich około 15 stopni. Pojawią się opady deszczu i burze.

W piątek i sobotę będzie pogodnie i ciepło - w piątek do 22, a w sobotę nawet do 25 stopni Celsjusza. Zdecydowanie chłodniejsze będą noce. Nad ranem temperatura spadnie miejscami do 7 stopni.

Chociaż pogoda na niedzielę jest na razie trudna do określenia, wiele wskazuje na powrót upałów, a temperatura może wzrosnąć do 28 stopni Celsjusza.