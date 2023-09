Czym był rewers demolacyjny, skąd wziął się specyficzny układ uliczny Krakowa, czym była kolej obwodowa? To tylko kilka pytań związanych z Twierdzą Kraków, na które można poznać odpowiedź podczas tegorocznej, drugiej już, edycji Dni Twierdzy Kraków.

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie / Materiały prasowe

Wydarzenie to nie tylko opowieść historyczna, ale przede wszystkim okazja do odwiedzenia ponad trzydziestu obiektów fortyfikacyjnych i innych założeń militarnych na terenie Krakowa i w gminach do niego przyległych, zobaczenia ich w towarzystwie przewodników, którzy są prawdziwymi pasjonatami Twierdzy Kraków. Warto skorzystać z ich ogromnej wiedzy, by odkryć tajemnicę dawnego Krakowa i okolic.

To cenne dziedzictwo materialne i intelektualne, które swój początek ma przecież w czasach wieków średnich. Udostępnione zostały nie tylko obiekty bezpośrednio posiadające funkcje obronne, ale także wszystkie inne, które pełnić miały role wsparcia takich działań, jak obszary zaplecza logistycznego, koszary czy lotnisko.

Tegoroczne Dni Twierdzy Kraków obfitują w wyjątkowe wydarzenia. Przez 10 dni czeka na odwiedzających ponad 60 wyjątkowych wydarzeń dla najmłodszych, dorosłych, seniorów i całych rodzin. Każdy na pewno znajdzie ciekawą dla siebie atrakcję. Nie tylko historyczną, bo przecież tereny wokół fortów i innych budowli obronnych są pełne zieleni i przestrzeni idealnych na relaks i rekreację.

Serdecznie zapraszamy na II Dni Twierdzy Kraków!

Tegoroczna edycja Dni Twierdzy Kraków trwa od 8 do 17 września 2023 r. przez Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

>>> SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DNI TWIERDZY KRAKÓW<<<