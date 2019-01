W piątek o godz. 17 rozpoczęła się zarządzona przez prezydenta Andrzeja Dudę żałoba narodowa po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska. Flagi państwowe zostały opuszczone do połowy masztu. Trumna z ciałem Pawła Adamowicza przeniesiona została do gdańskiej Bazyliki Mariackiej. Kondukt żałobny przeszedł do świątyni z Europejskiego Centrum Solidarności po drodze mijając m.in. rodzinny dom zmarłego i szkoły, w których się uczył. Piątkowe uroczystości żałobne wspominamy w naszym podsumowaniu dnia.

REKLAMA