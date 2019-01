Kilka minut po godz. 17 wyruszył pochód, który odprowadził trumnę z ciałem Pawła Adamowicza ulicami Gdańska do Bazyliki Mariackiej. W tej świątyni w sobotę prezydent Gdańska zostanie pochowany. Msza pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głodzia rozpocznie się w południe. W mieście ustawione zostały telebimy, aby dzięki nim mieszkańcy mogli uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych.

18:39



Rozpoczyna się msza, której przewodniczy abp. Sławoj Leszek Głódź.





18:31



Za kilka minut w Bazylice Mariackiej ma rozpocząć się msza.





18:27



Trumna z ciałem Pawła Adamowicza jest już na katafalku w Bazylice Mariackiej.







18:24

Wniesienie trumny z ciałem zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza / Adam Warżawa / PAP



Sześciu prezydentów polskich miast niesie trumnę z ciałem Pawła Adamowicza. To prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, były prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Sopotu Jacek Karnowski, Gliwic Zygmunt Frankiewicz (jest on też prezesem zarządu Związku Miast Polskich), Lublina Krzysztof Żuk oraz Poznania Jacek Jaśkowiak.







18:21

Trumna z ciałem Pawła Adamowicza zaraz zostanie wniesiona do Bazyliki Mariackiej.





18:14

Czoło konduktu doszło już do Bazyliki Mariackiej.





18:05

Zobaczcie transmisję z przemarszu konduktu.





18:00





Gdy trumna z ciałem Pawła Adamowicza mijała I Liceum Ogólnokształcące, do którego uczęszczał, w oknach szkoły widać było uczniów ze zniczami w rękach.

17:57



Przed Bazyliką Mariacką na przybycie konduktu żałobnego czekają tysiące ludzi. Mają w rękach flagi z herbem miasta i biało-czerwone flagi Polski - wszystkie one są przepasane kirem. Na twarzach widać smutek, skupienie i łzy.





17:52



Polska flaga przed Parlamentem Europejskim również została opuszczona do połowy masztu w hołdzie dla zamordowanego Pawła Adamowicza.





17:48

Flaga na Pałacu Prezydenckim została opuszczona do połowy masztu.





17:38



Przed wyruszeniem konduktu szef Rady Europejskiej Donald Tusk spotkał się w Europejskim Centrum Solidarności z rodziną tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska.





17:33

W tej galerii zbieramy zdjęcia z trasy żałobnego konduktu.









17:28



Idziemy ostatnim marszem z panem prezydentem Adamowiczem. To wyraz szacunku dla jego osoby, dla jego wkładu w nasze miasto - powiedział naszemu dziennikarzowi jeden z uczestników żałobnego pochodu.





17:14

Do Bazyliki Mariackiej, gdzie zostanie pochowany Adamowicz, trumna ma zostać wprowadzona głównym wejściem. W progu Bazyliki trumnę przejmie sześciu prezydentów polskich miast: Warszawy Rafał Trzaskowski, były prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Sopotu Jacek Karnowski, Gliwic Zygmunt Frankiewicz (jest on też prezesem zarządu Związku Miast Polskich), Lublina Krzysztof Żuk oraz Poznania Jacek Jaśkowiak.

Po wprowadzeniu do świątyni trumny, około godz. 18, w Bazylice zostanie odprawiona msza św. Kościół zostanie zamknięty o północy.







17:13

Trumna z ciałem prezydenta Pawła Adamowicza jest przewożona karawanem. Kondukt tworzą m.in. przedstawiciele różnych służb, z których część przyniosła ze sobą sztandary - jest ich około 200; są przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup rekonstrukcyjnych.

Wzdłuż trasy konduktu gęstym szpalerem ustawili się mieszkańcy. Wielu z nich przyniosło flagi Gdańska, są też flagi narodowe i znicze.





17:11

Cisza, skupienie, smutek - tak wygląda przemarsz konduktu ulicami Gdańska.









17:09



Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki weźmie udział w sobotnich uroczystościach pogrzebowych prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - taką informację podało biuro prasowe episkopatu Polski. Mszy pogrzebowej w bazylice Mariackiej przewodniczyć będzie metropolita gdański abp Sławoj Głódź, który też wygłosi homilię.





17:06

Trumna z ciałem zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza została przeniesiona do karawanu stojącego przed Europejskim Centrum Solidarności.



17:00

Żałoba narodowa w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza obowiązuje od dziś od godziny 17 do soboty do godziny 19. Rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie zostało w czwartek kontrasygnowane przez premiera Mateusza Morawieckiego.



W czasie żałoby narodowej flagi państwowe na gmachach publicznych zostają opuszczone do połowy masztu i przepasane kirem. Odwoływane są imprezy masowe, rozrywkowe, koncerty i imprezy sportowe.

Portret zmarłego prezydenta miasta Pawła Adamowicza zawieszony na fasadzie I Liceum Ogólnokształącego w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP





16:56

Carillonistka Monika Kaźmierczak zagrała w kościele św. Katarzyny epitafium dedykowane zmarłemu prezydentowi miasta Pawłowi Adamowiczowi. Utwór został napisany specjalnie dla niego, tuż po jego śmierci.











16:45

W historycznej sali BHP w Gdańsku, tuż obok Europejskiego Centrum Solidarności, o godzinie 15:00 zebrali się samorządowcy z niemal całej Polski. Około 200 osób wzięło udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Byli też obecni przedstawiciele Unii Metropolii Polskich oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Osobiście przyjechali włodarze ponad 80 polskich miast, choćby prezydenci Warszawy, Lublina, Gliwic, Gorzowa, Koszalina, Katowic, Rzeszowa, Olsztyna, Nowej Soli, Poznania czy Bydgoszczy i wielu innych. R elację z tego spotkania możecie przeczytać tutaj.



