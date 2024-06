To graniczy z cudem, że podczas tej podróży nic się nie stało ani pasażerom, ani załodze. Potężne gradobicie zniszczyło dziób Airbusa A320 austriackich linii lotniczych. Maszyna leciała z Majorki do Wiednia.

Pasażerowie lotu nr OS434 wracali w niedzielę po południu z wakacji na Majorce do Wiednia. Już niedługo po starcie maszyna wpadła niewielkie turbulencje.

Nic szczególnego - relacjonował jeden z pasażerów.

I rzeczywiście, to była dopiero przygrywka do tego, co miało nastąpić.

W pewnym momencie, kiedy samolot znajdował się na wysokości 6000 m, zaczął padać potężny grad.

Kulki lodu zniszczyły dziób Airbusa A320 oraz szyby w kokpicie.