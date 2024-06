Choć to formalność, to takie formalności lubimy - Iga Świątek po zwycięstwie na kortach Rolanda Garrosa nadal jest liderką rankingu tenisistek. Do roszad doszło jednak za jej placami, bowiem na drugie miejsce awansowała Amerykanka Coco Gauff, a w czołowej dziesiątce zadebiutowała Włoszka Jasmine Paolini. W rankingu tenisistów Hubert Hurkacz utrzymał ósmą pozycję.

Iga Świątek / YOAN VALAT / PAP/EPA W najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek nadal zdecydowaną liderką jest Iga Świątek. Polka rozpoczęła 107. tydzień swojego królowania w zestawieniu WTA i zajmuje obecnie 9. miejsce w klasyfikacji tenisistek najdłużej otwierających ranking. 23-letnia raszynianka - jako pierwsza Polka w historii - zadebiutowała w roli liderki 4 kwietnia 2022 roku. Prowadzenie utrzymała przez 75 tygodni, a straciła je 11 września 2023 roku na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki. Po ośmiu tygodniach wróciła na szczyt i od tego momentu nieprzerwanie jest liderką. W najnowszym zestawieniu Polka po zwycięstwie w wielkoszlemowym French Open zachowała 2000 punktów w rankingu. Nową wiceliderką została Amerykanka Coco Gauff, którą Polka pokonała w półfinale w Paryżu. Przewaga 23-letniej raszynianki wynosi obecnie aż 3707 pkt. Na trzecie miejsce spadła Białorusinka Aryna Sabalenka, która we French Open odpadła w ćwierćfinale. W top 10 doszło do jeszcze jednej znaczącej zmiany - na siódmym miejscu zadebiutowała finałowa rywalka Polki z Paryża, Włoszka Jasmine Paolini. Magda Linette awansowała z 46. na 44. miejsce, natomiast Magdalena Fręch spadła z 49. na 52. Iga Świątek już teraz zapewniła sobie udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek sezonu. W rankingu WTA Race, który wyłoni pozostałe uczestniczki tej imprezy, druga pozostaje Aryna Sabalenka, a trzecia reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Hubert Hurkacz utrzymał ósmą pozycję Nowym liderem światowego rankingu tenisistów został Włoch Jannik Sinner, który w wielkoszlemowym French Open odpadł w półfinale po porażce z późniejszym triumfatorem Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Włoch nie bronił jednak na kortach im. Rolanda Garrosa zbyt wielu punktów, sporo więc zyskał docierając do przedostatniego etapu rywalizacji. Jego przewaga nad drugim Hiszpanem wynosi 945 pkt. Na trzecie miejsce po raz pierwszy od roku spadł Serb Novak Djoković, który z powodu kontuzji kolana musiał wycofać się z wielkoszlemowego French Open przed ćwierćfinałem i nie obronił tytułu, tracąc tym samym 1600 punktów. Ostatni raz na trzeciej pozycji był notowany 29 maja zeszłego roku. Hubert Hurkacz zakończył udział we French Open na czwartej rundzie i utrzymał ósme miejsce w światowym zestawieniu. W rankingu ATP Race to Turin, który wyłoni ośmiu uczestników kończącego sezon turnieju ATP Finals, zdecydowanym liderem pozostaje Jannik Sinner. Drugą pozycję zajmuje finalista French Open Niemiec Alexander Zverev, a na trzecią awansował Carlos Alcaraz. Hubert Hurkacz spadł na 12. lokatę. Zobacz również: Ogromne emocje w finale French Open. Carlos Alcaraz triumfuje

