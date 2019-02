Śmierć Jana Olszewskiego była wiadomością, której media poświęciły najwięcej uwagi. W piątek brytyjska policja poinformowała, że ciało wydobyte z awionetki, która wpadła do kanału La Manche należało do Emiliano Sali - zaginionego piłkarza. Z kolei dziennikarze RMF FM ujawnili, że jedna ze spółek PGZ stała się ofiarą międzynarodowego oszustwa. Specjalnie dla Was stworzyliśmy zestawienie najważniejszych informacji dnia.

Piątek obfitował w wiele ważnych wydarzeń / Tomasz Gzell/EDWARD BOONE/ Michał Walczak/Radek Pietruszka / PAP/EPA

Nie żyje Jan Olszewski

Zmarł Jan Olszewski, były premier. Miał 89 lat. W okresie PRL-u był działaczem opozycyjnym i obrońcą w procesach politycznych. Pod koniec lat 80. XX wieku współtworzył Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Jako ekspert ds. reformy prawa i sądów uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W 2009 r. ówczesny prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Orderem Orła Białego.

Nie żyje Jan Olszewski. Były premier miał 89 lat Zmarł Jan Olszewski, były premier. Miał 89 lat. W okresie PRL-u był działaczem opozycyjnym i obrońcą w procesach politycznych. Pod koniec lat 80. XX wieku współtworzył Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Jako ekspert ds. reformy prawa i sądów uczestniczył w...

Jan Olszewski był wielkim państwowcem, służącym Polsce do ostatniej chwili - tak prezydent Andrzej Duda wspomina zmarłego dziś byłego premiera. Zawsze był gotów służyć swoją życzliwością, radą i niezwykłym doświadczeniem; to powód do mojego wielkiego szacunku i - mam nadzieję - szacunku wszystkich Polaków dla pana premiera - mówi Duda.



Polska poniosła wielką stratę - podkreślił komentując śmierć Jana Olszewskiego prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.



Gigantyczna afera w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Chodzi o milionowe straty

Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, handlująca bronią spółka Cenzin, ofiarą międzynarodowego oszustwa. Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, straty wynoszą około 4 milionów złotych.

Spółka Cenzin - jak ustalili dziennikarze RMF FM - padła ofiarą tzw. phishingu. Do spółki przyszło kilka e-maili od osoby lub osób podszywających się pod czeskiego dostawcę broni.



Gigantyczna afera w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Milionowe straty Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, handlująca bronią spółka Cenzin, ofiarą międzynarodowego oszustwa. Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, straty wynoszą około 4 milionów złotych.

Wątpliwości zostały. Nowy prezes Wiosny kluczy w wywiadzie z RMF FM

Nowy prezes stowarzyszenia Wiosna ks. Grzegorz Babiarz spotkał się dziś z mediami. Rozmawiał także z reporterem RMF FM. Wątpliwości powstałych po odwołaniu dotychczasowej szefowej Joanny Sadzik nie rozwiał, a wiele pytań pozostawił bez odpowiedzi.

Wątpliwości zostały. Nowy prezes Wiosny kluczy w wywiadzie z RMF FM Nowy prezes stowarzyszenia Wiosna ks. Grzegorz Babiarz spotkał się dziś z mediami. Rozmawiał także z reporterem RMF FM. Wątpliwości powstałych po odwołaniu dotychczasowej szefowej Joanny Sadzik nie rozwiał, a wiele pytań pozostawił bez odpowiedzi.

Państwa UE uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie budowy Nord Stream 2

Państwa Unii Europejskiej uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2 - informuje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. Tylko Bułgaria zgłosiła zastrzeżenia. Teraz rozpoczną się negocjacje z Parlamentem Europejskim. "To krok w dobrym kierunku. Celem strategicznym Polski i Francji było rozpoczęcie negocjacji. Liczymy teraz na wsparcie Parlamentu Europejskiego" - powiedział korespondentce RMF FM w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Za przekręcenie licznika możliwa będzie kara więzienia? Wraca projekt PiS

Prawo i Sprawiedliwość wraca do pomysłu wprowadzenia kar więzienia za cofanie liczników samochodowych. Sejm mógłby się tym zająć na najbliższym posiedzeniu. Za przekręcenie licznika można by było trafić za kratki nawet na 5 lat.

Cichocki: Amerykanie nie dają nam nic w pakiecie

Cichocki: Amerykanie nie dają nam nic w pakiecie Karolina Bereza /RMF FM

"Amerykanie nie dają nam nic w pakiecie. Nie przystępujemy do tej konferencji z pozycji handlowych. Uważamy, że bezpieczeństwo, stabilizacja Bliskiego Wschodu to jest także nasza sprawa. Chcemy się dołożyć" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych pytany o konferencję dot. Bliskiego Wschodu, która ma się odbyć w Polsce. "Zyskamy uruchomienie procesu, który sprzyjać będzie stabilizacji Bliskiego Wschodu. To jest w naszym interesie. Bliski Wschód z perspektywy Polski to nie jest odległa galaktyka" - dodał.

Prof. Antoni Dudek o Janie Olszewskim: Szalenie ważna postać opozycji PRL-owskiej

"Dla mnie to jest jedna z najważniejszych postaci opozycji demokratycznej w epoce PRL-u" - mówił o zmarłym Janie Olszewskim historyk profesor Antoni Dudek. "Dla mnie to jest jedna z najważniejszych postaci opozycji demokratycznej w epoce PRL-u. To jest człowiek, który zaczynał swoją karierę publiczną w 56., kiedy w tygodniu "Po prostu" napisał słynny artykuł upominający się o ludzi Armii Krajowej, o ich rehabilitację" - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Gość Tomasza Skorego przyznał, że ma więcej zastrzeżeń do samego rządu Olszewskiego. "Jan Olszewski stanął na czele rządu mniejszościowego i przez parę miesięcy nie był w stanie poszerzyć koalicji, która by uratowała ten rząd przed upadkiem" - powiedział. Dodał także, że sama "noc teczek" nie zaprowadziła rządu do upadku. "Gdyby Jan Olszewski w ogóle nie podjął tej lustracji, to ten jego rząd upadłby w ciągu następnych kilkunastu dni. Pewna legenda lustracyjna przekreśliła słabości tego rządu" - mówił historyk.

Mazurek zaskoczona sprawą Kazimierza Kujdy, wieloletniego prezesa Srebrnej

Sprawa Kazimierza Kujdy jest dla nas zaskoczeniem, nikt z naszego środowiska nie wiedział o jego przeszłości; czekamy na złożenie dokumentów do sądu lustracyjnego - podkreśliła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Kazimierz Kujda to wieloletni prezes spółki Srebrna.

Mazurek zaskoczona sprawą Kazimierza Kujdy, wieloletniego prezesa Srebrnej Sprawa Kazimierza Kujdy jest dla nas zaskoczeniem, nikt z naszego środowiska nie wiedział o jego przeszłości; czekamy na złożenie dokumentów do sądu lustracyjnego - podkreśliła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Kazimierz Kujda to wieloletni prezes spółki Srebrna.

Policja: Wydobyto ciało Emiliana Sali

Policja z brytyjskiego hrabstwa Dorset potwierdziła, że ciało wydobyte z wraku awionetki, która wpadła do Kanału La Manche, należy do argentyńskiego piłkarza Emiliano Sali. Komunikat wydano po zbadaniu zwłok przez lekarza sądowego. Na pokładzie maszyny poza 28-letnim Salą znajdował się 59-letni pilot David Ibbotson.

ULC chce stworzyć rejestr wszystkich dronów

Rejestr wszystkich dronów, które latają na polskim niebie, chce stworzyć Urząd Lotnictwa Cywilnego. Obecnie jedyna baza dotycząca bezzałogowych statków powietrznych obejmuje tylko drony wykonujące specjalistyczne operacje, czyli służące do badania poziomu smogu albo monitorujące lotniska. Do nowego rejestru trafią też drony kupowane na przykład jako komunijny prezent.

ULC chce stworzyć rejestr wszystkich dronów Rejestr wszystkich dronów, które latają na polskim niebie, chce stworzyć Urząd Lotnictwa Cywilnego. Obecnie jedyna baza dotycząca bezzałogowych statków powietrznych obejmuje tylko drony wykonujące specjalistyczne operacje, czyli służące do badania poziomu smogu albo monitorujące lotniska. Do...



