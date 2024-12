Trwają problemy z przyjmowaniem zgłoszeń, utrudniony jest też kontakt operatorów ze służbami. Dzwoniąc pod 112 możemy czekać nawet kilka minut na zgłoszenie się operatora

Ogólnopolska awaria Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112.

W całym kraju trwa awaria polegająca na okresowym, kilkuminutowym nie przyjmowaniu przez system połączeń przychodzących, co powoduje znaczne wydłużenie przyjmowania zgłoszeń alarmowych.

Ponadto operatorzy przyjmujący zgłoszenia są notorycznie wylogowywani z systemu co uniemożliwia im pracę.

Awaria obejmuje też dostęp operatorów do systemowych map, przez co muszą korzystać z prywatnych telefonów w celu kontaktu z lokalną policją i ustalenia do jakiego rejonu należy dany adres, pod którym występuje zdarzenie alarmowe i gdzie je dalej przekazać.

