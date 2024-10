Wnioski można składać wyłącznie przez internet czterema kanałami - wykorzystując platformę PUE ZUS (eZUS), aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną i portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak podkreśliła wiceminister, "wypełnienie wniosku zajmuje kilka minut".

Trzy formy wsparcia

Najpopularniejsze świadczenie "Aktywnie w żłobku" zastępuje dotychczasowe dofinansowanie do 400 zł do opłaty za pobyt w placówkach opieki nad dziećmi do trzech lat. Kierowane jest do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo opiekuna. Świadczenie wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko. Większe wsparcie otrzymują rodzice dzieci z niepełnosprawnościami - do 1900 zł. Nie pokrywa kosztów wyżywienia.

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" wynosi 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jest wydawane przez dwa lata, a rodzice sami mogą zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze.

Ostatnie świadczenie - "Aktywnie w domu" - przysługuje na takich samych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Wprowadzona została jednak nowość - rodzice mogą uzyskać pieniądze na każde, w tym także na pierwsze i jedyne dziecko od 12. do 35. miesiąca życia. Wsparcie wynosi 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

Rodzice mogą wybrać tylko jedno ze świadczeń, jednak mają możliwość wielokrotnej zmiany wybranego wsparcia.

Według szacunków ZUS z Aktywnego Rodzica będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci.