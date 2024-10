Słuchanie muzyki może przyspieszyć powrót do zdrowia po operacji - pokazuje przeglądowa praca naukowców z California Northstate University College of Medicine w Elk Grove, zaprezentowana podczas kongresu American College of Surgeons w San Francisco. Analiza wyników 35 prac naukowych pokazuje, że słuchanie muzyki może pomóc pacjentom w powrocie do zdrowia po operacji przez obniżenie tętna, zmniejszenie poziomu lęku, obniżenie poziomu bólu i w związku z tym dawki koniecznych leków przeciwbólowych. Autorzy podkreślają, że nie ma dowodów, by jakiś rodzaj muzyki był pod tym względem lepszy od innych, ważne jest, co komu pasuje.

/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Badacze z California Northstate University College of Medicine przeanalizowali istniejące badania dotyczące muzyki i jej roli we wsparciu pacjentów w powrocie do zdrowia po operacji, zawężając wstępną listę 3736 opublikowanych artykułów do 35 prac naukowych. Wszystkie te badania zawierały dane dotyczące odczuć pacjentów dotyczących bólu i leku, a także pomiary ich tętna i poziom zużycia opioidowych środków przeciwbólowych. Dość jednoznacznie potwierdzają one, że prosty akt słuchania muzyki po operacji, zarówno przez słuchawki, jak i przez głośniki, miał dla pacjentów zauważalnie korzystne efekty w okresie rekonwalescencji. Pacjenci, którzy słuchali muzyki, doświadczyli statystycznie istotnego zmniejszenia bólu dzień po operacji. Ból mierzono za pomocą dwóch zweryfikowanych miar, w których pacjenci samodzielnie określają jego poziom. W tzw. skali numerycznej obserwowano około 19 proc. redukcję, a w skali wzrokowo-analogowej redukcję na poziomie około 7 proc. Zmniejszenie poziomu lęku obserwowano we wszystkich analizowanych badaniach. Poziom lęku zgłaszany przez pacjentów zmniejszył się o około 3 proc. Pacjenci, którzy słuchali muzyki, zużywali w pierwszym dniu po operacji mniej niż połowę ilości morfiny w porównaniu do tych, którzy nie słuchali muzyki. Jeśli chodzi o rytm bicia serca, pacjenci, którzy słuchali muzyki, mieli tętno przeciętnie niższe o około 4,5 uderzenia na minutę. To istotne, bo utrzymanie tętna pacjenta w zdrowym zakresie pomaga przyspieszyć powrót do zdrowia ułatwiając skutecznego krążenie tlenu i składników odżywczych w całym ciele, zwłaszcza w obszarach, które były operowane. "Kiedy pacjenci budzą się po operacji, czasami czują się naprawdę przestraszeni i nie wiedzą, gdzie są. Muzyka może pomóc złagodzić przejście od etapu budzenia się do normalności, może pomóc zmniejszyć stres związany z tym przejściem" - podkreśla glówny autor badania, prof. chirurgii Eldo Frezza. Frezza i pozostali współautorzy zauważyli, że w przeciwieństwie do niektórych bardziej aktywnych terapii, takich jak medytacja czy pilates, które wymagają znacznej koncentracji lub ruchu, słuchanie muzyki jest bardziej pasywnym doświadczeniem i może być wykorzystane przez pacjentów bez wysiłku niemal natychmiast po operacji. Zobacz również: Życia na Marsie szukamy nie tam, gdzie powinniśmy?

Masz problem z ograniczeniem węglowodanów? Winne jest DNA

​Odkryli mutację, która zwiększa szansę posiadania córki

"Lizard" - wynalazek studentów Politechniki Krakowskiej. Auto dla osób z niepełnosprawnościami