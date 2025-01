Nieliczni z nas potrafią wykonać zabawną sztuczkę polegającą na poruszaniu uszami. Okazuje się jednak, że mięśnie, które tym sterują, nie pozostają całkowicie bezużyteczne. Najnowsze wyniki badań naukowców z Saarland University wskazują na to, że mięśnie te aktywują się, gdy staramy się wsłuchać w interesujące nas dźwięki w trudnych warunkach akustycznych. Okazuje się więc, że termin "nadstawić uszu", zastępujący czasem wyrażenie "wytężyć słuch", jest u ludzi równie sensowny, jak u zwierząt. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Frontiers in Neuroscience".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Naukowcy z Saarland University, pod kierunkiem Andreasa Schröera, postanowili przyjrzeć się bliżej mięśniom usznym, które u naszych dalekich przodków pomagały w lepszym odbiorze dźwięków przez ruchy małżowiny usznej. Choć przez miliony lat ewolucji straciliśmy zdolność świadomego ich używania, okazuje się, że nie są one całkowicie bezużyteczne.

Dokładny powód, dla którego stały się szczątkowe, jest trudny do określenia, ponieważ nasi przodkowie utracili tę zdolność około 25 milionów lat temu. Jednym z możliwych wyjaśnień może być to, że presja ewolucyjna na poruszanie uszami ustała, ponieważ staliśmy się znacznie bardziej biegli w naszych systemach wizualnych i wokalnych - tłumaczy Schröer.

Autorzy pracy piszą, że istnieją trzy duże mięśnie, które łączą małżowinę uszną z czaszką oraz skórą głowy i są ważne dla poruszania uszami. Te mięśnie, szczególnie mięsień uszny górny, wykazują zwiększoną aktywność podczas zadań wymagających wysiłku słuchowego. Sugeruje to, że te mięśnie są zaangażowane nie tylko jako odruch, ale potencjalnie jako część mechanizmu, który koncentruje naszą uwagę zwłaszcza w trudnych środowiskach dźwiękowych.

Badacze zastosowali elektromiografię, by zmierzyć aktywność elektryczną w mięśniach usznych podczas wysiłku słuchowego. Do udziału w eksperymencie zaprosili 20 osób bez problemów ze słuchem, które poddali serii testów. Uczestnicy mieli za zadanie skupić się na treści odtwarzanego audiobooka, podczas gdy w tle odtwarzano rozpraszające podcasty. Przeprowadzono 12 pięciominutowych prób o różnym stopniu trudności, a aktywność mięśni usznych monitorowano za pomocą elektrod.

Okazało się, że reakcja mięśni usznych różniła się w zależności od warunków. Mięśnie tylne uszne reagowały na zmiany kierunku dźwięku, podczas gdy mięśnie górne uszne były bardziej aktywne w zależności od poziomu trudności zadania. Co więcej, uczestnicy po testach deklarowali większy wysiłek i przyznawali się do częstszej utraty wątku audiobooka w miarę wzrostu trudności zadania, co korelowało z aktywnością mięśni górnych usznych.

Autorzy pracy podkreślają, że chociaż ruchy uszu generowane przez te sygnały są zbyt małe, aby przynieść zauważalne korzyści, sam fakt, że mięśnie te są aktywne, może wskazywać na to, iż nasz system słuchowy próbuje się dostosować do trudnych warunków akustycznych. Dalsze badania powinny potwierdzić te wyniki i przeanalizować możliwości ich praktycznych zastosowań, szczególnie w przypadku osób z problemami ze słuchem.