Wszystko wskazuje na to, że kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) nie będzie jedyną kometą w tym miesiącu. Jak podaje serwis virtualtelescope.eu, 27 września odkryto nową kometę, której nadano tymczasową nazwę A11bP7I. Odkrycia dokonano w obserwatorium Haleakala na Hawajach.

Jest to bardzo specyficzny obiekt, on może być bardzo jasny. Zdania wśród astronomów są podzielone, co do efektywności widowiska. Może się zdarzyć, że ona będzie bardzo jasna, ale w momencie, w którym dla nas nie będzie zbyt widoczna. A kiedy już dla nas będzie widoczna, to będzie obiektem do obserwacji lornetką - zauważa Derdzikowski w rozmowie z reporterem RMF MAXX Kamilem Puternickim.

Jak informuje serwis nocneniebo.pl, kometa najpewniej pochodzi z grupy Kreutza i osiągnie peryhelium 28 października 2024 r.

Obecnie wieczorami oprócz Saturna, można obserwować także Jowisza i Marsa. To są już obiekty, które przed północą jesteśmy w stanie zobaczyć w dobrych warunkach przez teleskopy - dodaje Adam Derdzikowski.