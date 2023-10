Druga co do wielkości amerykańska platforma cyfrowa Dish Network została ukarana przez władze USA za pozostawienie na orbicie okołoziemskiej starego satelity. To pierwszy taki przypadek w historii. Federalna Komisja Łączności (FCC) uznała, że pozostawiony sprzęt może stanowić zagrożenie dla innych obiektów krążących wokół naszej planety.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Dish Network musi zapłacić 150 tys. dolarów kary za to, że nie usunęła z orbity Ziemi satelity EchoStar-7. Sprzęt krąży w kosmosie już od 20 lat, a jego właściciel, zamiast zdeorbitować go zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysłał go na tzw. orbitę utylizacyjną. Problem polega na tym, że satelita znalazł się na tak niskim pułapie, że jego obecność stwarza zagrożenie dla innych obiektów z Ziemi. Satelita, w którym zabrakło paliwa na osiągnięcie odpowiedniej, bezpiecznej orbity znalazł się zaledwie 122 km nad aktywnymi obszarami orbit geostacjonarnych. "To przełomowe porozumienie, które jasno pokazuje, że FCC ma silne uprawnienia wykonawcze i zdolność do egzekwowania swoich niezwykle ważnych przepisów dotyczących śmieci kosmicznych" - skomentował decyzję Loyaan A. Egal, szef biura ds. egzekwowania prawa FCC, cytowany przez "Guardiana". Egal tłumaczył też, że operacje satelitarne stały się na tyle powszechne, a gospodarka kosmiczna przyspieszyła tak bardzo, że ludzkość musi mieć pewność przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dish Network przyjęło karę i zgodziło się na wdrożenie planu bezpieczeństwa uzgodnionego z Federalną Komisją Łączności. Śmiecie kosmiczne definiowane są przez FCC, jako "sztuczne obiekty krążące wokół Ziemi i niebędące funkcjonalnymi statkami kosmicznymi". Agencje kosmiczne zwracają uwagę na to, że na orbicie znajduje się coraz więcej pozostałości tego typu, co utrudnia nowym satelitom rozpoczęcie i ukończenie nowych misji. W 2022 roku FCC przyjęła uchwałę, która wymaga od operatorów pozbycia się nieczynnego sprzętu w ciągu 5 lat od zakończonej misji. Dish Network została pierwszą firmą ukaraną według nowego, kosmicznego prawa. Sprawa ma jednak charakter symboliczny i służy wytyczeniu kierunku, w ziemskim prawodawstwie. 150 tys. dolarów nie stanowią poważnej grzywny dla amerykańskiego giganta, którego całkowite przychody w 2022 roku wyniosły 16,7 mld dolarów. Zobacz również: Coraz dłuższe oczekiwanie na Nobla

