Święta tuż, tuż. Wielu ludziom brakuje na co dzień właściwego odpoczynku, ale czy odkładanie go na świąteczne dni to dobre nastawienie? "Zawsze jest dobre nastawienie, kiedy czekamy na odpoczynek. Natomiast odpoczynku nie za bardzo da się odłożyć w czasie" – przekonuje w rozmowie z cyklu Wykład Otwarty dr Joanna Ludwikowska, radiolog i certyfikowany lekarz medycyny stylu życia.

Doktor Joanna Ludwikowska / Mikołaj Poruszek / RMF FM Dlaczego ludzki organizm potrzebuje regeneracji? Wykład otwarty Dlaczego odpoczynek i regeneracja są tak potrzebne naszemu organizmowi? Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli tak funkcjonować na pełnej mocy cały czas i na przykład zostawić sobie tylko okres świąteczny do odpoczywania. Ale niestety nie jesteśmy urządzeniem elektronicznym, jesteśmy układem biologicznym i wszystkie nasze narządy i funkcje życiowe po prostu wymagają przeplatanych okresów odpoczynku, regeneracji i pracy - przyznaje dr Ludwikowska. Dlatego też tak ważne jest, żeby odpoczywać, bo kiedy nie odpoczywamy, to na pewno ciało prędzej czy później da nam o tym znać i to w taki sposób, który nie będzie nam się podobał - dodaje. Niektórym mogłoby się wydawać, że regeneracja jest jedynie domeną sportowców, ale jak wskazuje gość Wykładu Otwartego, to słowo powinno towarzyszyć nam codziennie. Regeneracja naszego ciała to jest np. sen, drzemka, ale też aktywność ruchowa, odpoczynek psychiczny - mówi radiolog i ekspert medycyny stylu życia. Joanna Ludwikowska opowiada, że światowy rekord niespania to 11 dni, ale już po 24 godzinach bez snu mamy pierwsze objawy tego, że dzieje się coś złego. Pojawiają się wówczas problemy z koncentracją, spada odporność. Większa jest ilość towarzyszących nam infekcji, zaczynają się bóle, zaburzenia hormonalne czy apetytu. Takie 7-9 godzin snu to dla osób dorosłych byłaby optymalna ilość - mówi ekspertka. Zobacz również: Prof. Sacha: Interesują nas własności kryształów czasowych, których nie mają kryształy przestrzenne

