Animacja "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego otrzymała Złote Lwy - główną nagrodę 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To pierwsza w historii animacja nagrodzona główną nagrodą na tym festiwalu. Srebrnymi Lwami wyróżniono natomiast reżysera Magnusa von Horna i producenta Mariusza Włodarskiego za "Sweat".

Festiwal odbywał się w tym roku wyłącznie online / FPFF w Gdyni / Materiały prasowe

Zwycięzców konkursu głównego 45. FPFF ogłoszono podczas gali. Z uwagi na epidemię i aktualne obostrzenia laureaci nie byli obecni w Gdyni. Podziękowania nagrali w specjalnych klipach wideo, które wyświetlono w trakcie uroczystości.

Złotymi Lwami uhonorowano animację "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego. To przejmująca opowieść o czasie i przemijaniu, której realizacja trwała 14 lat. Reżyser powraca w niej do lat dzieciństwa i młodości. Wspomina swoich rodziców i najlepszego przyjaciela Tadeusza Nalepę. Film to także plastyczne, autorskie, sentymentalne spojrzenie twórcy na jego rodzinne miasto - Łódź. Głosu postaciom użyczyli m.in. Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Gustaw Holoubek, Barbara Krafftówna i Krystyna Janda.



Wideo youtube

Reporterka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta od reżysera "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego usłyszała, że animacja została świetnie przyjęta zagranicą.

"The Guardian" dał nam 4 gwiazdki i napisał tak: Zobaczycie coś, co jest ponure, dziwne, szorstkie, przepiękne. Film, który na nowo wynosi polską szkołę animacji na światowy poziom - przyznał Wilczyński.

Wśród laureatów "25 lat niewinności"

Srebrne Lwy otrzymali za "Sweat" reżyser Magnus von Horn i producent Mariusz Włodarski. Von Horn odebrał także nagrodę za reżyserię.



Nagrody za role główne w - kolejno "Sweat" i "25 lat niewinności" Jana Holoubka - otrzymali Magdalena Koleśnik oraz Piotr Trojan. Natomiast najlepsze kreacje drugoplanowe stworzyli Aleksandra Konieczna w "Sweat" i Tomasz Włosok w "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" Macieja Kawulskiego.

Jury obradowało pod przewodnictwem reżysera Lecha Majewskiego. Festiwal odbywał się w tym roku wyłącznie online, a wszystkie konkursowe filmy były dostępne tylko dla jurorów. Część z nich mogli też zobaczyć akredytowani dziennikarze.

Organizatorzy obiecują, że gdy kina zostaną otwarte przygotują repliki festiwalu w kilku miastach, by również widzowie mogli zapoznać się z nagrodzonymi dziś filmami.



Laureaci Festiwalu Filmowego w Gdyni

Wielką Nagrodę "Złote Lwy" 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych dla najlepszego filmu "Zabij to i wyjedź z tego miasta" otrzymali reżyser Mariusz Wilczyński oraz producentki: Ewa Puszczyńska i Agnieszka Ścibior.





Nagrodę "Srebrne Lwy" 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych dla filmu "Sweat" otrzymali reżyser Magnus von Horn oraz producent Mariusz Włodarski.





Nagrodę "Złoty Pazur" 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w kategorii "Inne Spojrzenie" dla filmu "Magnezja", otrzymali reżyser Maciej Bochniak oraz producenci: Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham.





Nagrody indywidualne otrzymali: