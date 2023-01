W Warszawie ruszy Festiwal Orły. To przegląd filmów kandydujących do 25. Polskich Nagród Filmowych. Poznamy też laureatów Złotych Globów. Zaplanowano również premierę spektaklu o Poli Negri, Polce, która podbiła Hollywood. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

10 stycznia w Beverly Hills, czyli nad ranem 11 stycznia czasu polskiego poznamy laureatów Złotych Globów / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przegląd filmów kandydujących do Orłów

Jubileuszowa 25. edycja Polskich Nagród Filmowych Orły rozpocznie się 9 stycznia w warszawskim kinie Iluzjon. Od tego dnia, przez ponad 3 tygodnie, widzowie oraz członkinie i członkowie Polskiej Akademii Filmowej będą oglądać filmy kandydujące w tegorocznej edycji Orłów. Po wieczornych pokazach organizatorzy przygotowali dla widzów 29 spotkań z ich twórcami.

Festiwal Orły 2023 potrwa do 3 lutego. W programie jest m.in. film "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej, który miał światową premierę w konkursowej sekcji Un Certain Regard MFF Cannes. Jest też uhonorowany Nagrodą Orizzonti MFF w Wenecji debiut Damiana Kocura, "Chleb i sól". W 25. edycji Orłów bierze także udział ubiegający się o nominację do Oscara "IO" Jerzego Skolimowskiego.

Pierwszy dzień Festiwalu będzie dniem ukraińskim. Oprócz filmów będą spotkania z twórcami z Ukrainy. Tytuły filmów i nazwiska twórców Nominowanych do Orłów 2023 zostaną ogłoszone 8 lutego, po zakończeniu festiwalu. Nazwisko Laureata Orła 2023 za Osiągnięcia Życia poznamy 1 marca. Gala będzie 5 dni później.

Gala Złotych Globów

10 stycznia w Beverly Hills, czyli nad ranem 11 stycznia czasu polskiego poznamy laureatów Złotych Globów. Wśród wręczających statuetki będą Ana de Armas, Jamie Lee Curtis i Quentin Tarantino. 80. ceremonię wręczenia Złotych Globów organizuje Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Jak informuje "Variety", gośćmi ceremonii będą też m.in. odtwórca głównej roli w filmie "Elvis" Austin Butler, ekipa filmu "Fabelmanowie" Stevena Spielberga, a także Daniel Craig.

Jedynym nominowanym do Złotego Globu artystą, który publicznie ogłosił, że nie pojawi się podczas ceremonii rozdania tych nagród, jest wyróżniony za rolę w "Wielorybie" Brendan Fraser. Decyzja aktora związana jest z bolesnymi wydarzeniami z przeszłości. Fraser przyznał otwarcie, że był molestowany przez byłego prezesa HFPA, Philipa Berka.

Ceremonia rozdania Złotych Globów wraca w tym roku do telewizji NBC i zostanie pokazana na żywo. Prowadzącym galę będzie komik Jerrod Carmichael.

Spektakl o Poli Negri

14 stycznia w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu odbędzie się premiera fantazji scenicznej z muzyką na żywo. Reżyserem spektaklu "Pola Negri. Fabryka snów" jest Łukasz Czuj. Współautorem scenariusza i autorem tekstów piosenek jest Michał Chludziński.

Jak zapowiadają twórcy, to ma być opowieść o aktorce, która z polskiej prowincji dotarła na sam szczyt fabryki snów, ale też historia narodzin show-biznesu. O oprawę muzyczną zadba zespół wykonujący na żywo utwory rozpięte między jazzem lat 20. XX wieku, swingiem a współczesnym popem. W wieku 26 lat Apolonia Chałupiec wyruszyła do Hollywood i jako Pola Negri stała się gwiazdą kina niemego i najlepiej zarabiającą aktorką tamtych czasów.