Pięciopoziomowy tort weselny z motywem klubu Liverpool FC, dwa szczeniaki, butla z tlenem. Sieć hoteli Travelodge pokazała, jakie najdziwniejsze rzeczy zostawiali jej klienci w pokojach.

Najczęściej pozostawianymi przedmiotami w hotelach są biżuteria, ładowarki do telefonów i kosmetyczki. Rzeczniczka Travelodge Shakila Ahmed powiedziała, że zawsze jest też szereg niezwykłych przedmiotów, o których klienci zapominają.

W minionym roku jedna z klientek przebywających w Travelodge Bath Central zapomniała o parze szczeniąt rasy Chin japoński, wabiących się JLo i Ben. Kobieta założyła, że ​jej mąż zabrał zwierzęta do drugiego samochodu. Dopiero gdy wróciła do domu, zdała sobie sprawę, że jest w błędzie.

Jej mąż musiał natychmiast wrócić, żeby je odebrać - powiedziała rzeczniczka cytowana przez Daily Mail.

Z kolei pracownicy Travelodge Manchester Piccadilly przestraszyli się, gdy znaleźli podobiznę dwumetrowego chińskiego smoka uśmiechającego się do nich, gdy wchodzili do pokoju po tym, jak wymeldował się z niego klient.

Z kolei w Liverpoolu drużba zapomniał zabrać z hotelu pięciopoziomowy tort weselny z motywem klubu piłkarskiego Liverpool FC. Na pomoc na szczęście ruszył personel hotelu, który osobiście dostarczył tort na imprezę.

Ponadto w Travelodge Aberdeen Central ktoś pozostawił sanie pełne świątecznych prezentów, a w Travelodge Manchester Upper Brook Street Hotel znaleziono butlę z tlenem.

Wśród pozostawionych przedmiotów był także m.in. replika korony królowej Elżbiety II czy spersonalizowana tablica rejestracyjna warta 15 tys. funtów.

"W pośpiechu łatwo zapomina się o cennych rzeczach"

Przy prawie 19 milionach klientów rocznie przebywających w naszych 580 hotelach Travelodge w Wielkiej Brytanii, z tysięcy różnych powodów, pozostawiamy po sobie szereg interesujących przedmiotów - powiedziała Ahmed.

Jeśli chodzi o to, dlaczego tak wielu naszych klientów zapomina o swoich cennych przedmiotach, jest to zasadniczo spowodowane tym, że wszyscy cierpimy na brak czasu, żonglujemy wieloma zadaniami i spieszymy się, aby dostać się z punktu A do punktu B. W pośpiechu łatwo zapomina się o cennych rzeczach - dodała rzeczniczka.

Sieć hoteli publikując zestawienie, zaznaczyła, że wszystkie rzeczy, które nie zostaną odebrane w ciągu trzech miesięcy, zostaną przekazane lokalnej fundacji British Heart Foundation.