W czasie szesnastej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA po raz pierwszy zostanie przyznana Nagroda Female Voice. To wyróżnienie dla odważnych i wybitnych kobiet filmu. Jej fundatorami są Bank BNP Paribas i Mastercard. Właśnie ogłoszono nominacje.

/ Materiały prasowe

Nagroda Female Voice dla Kobiet Filmu jest przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej. Są ambitne, kreatywne, skuteczne. Wyróżnienie ma na celu wspieranie kobiet w realizowaniu ich artystycznych projektów i zawodowych planów w mocno zmaskulinizowanym świecie kina. Co roku nominowanych będzie pięć twórczyń, a laureatka będzie wybierana przez Jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych.

Po raz pierwszy Nagroda Female Voice zostanie wręczona w czasie 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, a została ogłoszona przez Katarzynę Figurę podczas 15. edycji Festiwalu. Nagroda jest ufundowana przez Bank BNP Paribas i Mastercard, a jej wysokość to aż 50 000 zł.

W tym roku sporo uwagi podczas Mastercard OFF CAMERA poświęcamy kobietom - twórczyniom, które nie boją się iść pod prąd i skutecznie realizują swoje zawodowe plany. W sekcji "Herstorie", którą przygotował nasz Dyrektor Artystyczny Grzegorz Stępniak wraz ze swoim zespołem, prezentujemy produkcje, które nie tylko stawiają kobiety w samym centrum filmowych opowieści. Pokazujemy obrazy, które zostały stworzone przez bezkompromisowe reżyserki - zapowiada Magda Sroka, Dyrektorka Kreatywna Festiwalu. Zauważyliśmy jednak, że w świecie kina brakuje wyróżnienia, które da kobietom filmu nie tylko siłę i prestiż, ale także środki, by realizować swoje ambitne plany. Dlatego wartość nagrody to aż 50 000 zł - zwraca uwagę Sroka.

Nominowane do Nagrody Female Voice:

Anna Jadowska, reżyserka, "Kobieta na dachu"

Agnieszka Dziedzic, producentka, "Niebezpieczni dżentelmeni"

Katarzyna Sarnowska, scenarzystka, "Miało cię nie być"

Ita Zbroniec-Zajt, operatorka, "Kobieta na dachu"

Klaudia Śmieja-Rostworowska, producentka, "Silent Twins"

Nagroda zostanie wręczona w czasie Gali Zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w dniu 6 maja 2023 roku w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków.