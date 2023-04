W dniach 28 kwietnia - 7 maja w Krakowie odbędzie się 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Dziś ogłoszono pełny harmonogram projekcji.

Mastercard OFF CAMERA: Jest harmonogram projekcji! / Materiały prasowe

Harmonogram festiwalowych projekcji jest dostępny tutaj . Oprócz dat i godzin konkretnych pokazów filmowych można w nim znaleźć m.in. nowe lokalizacje. Kino plenerowe będzie działało m.in. w Ogrodzie Botanicznym UJ.

Każdego roku uczestniczki i uczestnicy Mastercard OFF CAMERA mogą obejrzeć blisko 100 filmów w ramach 8 sekcji: to 4 sekcje stałe oraz 4 sekcje tematyczne. Sekcję stałą Festiwalu Mastercard OFF CAMERA tworzy m.in. Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi", czyli 10 debiutów lub drugich filmów reżyserek i reżyserów z całego świata, które walczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów. W tym roku jurorami w owym konkursie będą m.in.: Ewa Puszczyńska, ceniona i wielokrotnie nagradzana producentka takich filmów jak "Zimna wojna" i oscarowa "Ida" Pawła Pawlikowskiego oraz Michael Seresin, urodzony w Nowej Zelandii operator filmowy, który pracował przy takich produkcjach jak "Ptasiek", "Harry Potter i Więzień Azkabanu". Trzeciego jurora poznamy już niedługo!

Kolejnym elementem stałej sekcji Festiwalu jest Konkurs Polskich Filmów Fabularnych - 10 najbardziej interesujących polskich produkcji, które walczą o Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights - 100 000 zł. Znamy już 2 z 3 przedstawicieli międzynarodowego kina, którzy zasiądą w tegorocznym jury konkursu. To Debbie McWilliams, jedna z wiodących światowych reżyserek castingu, która odpowiadała za obsadę ostatnich 14 filmów serii o Jamesie Bondzie oraz Bernd Buder, Dyrektor Programowy Festiwalu Filmowego w Cottbus - Festiwalu Filmów Europy Wschodniej.

Stałym elementem krakowskiego święta kina są też sekcje: "Amerykańscy Niezależni" - odważne, bezkompromisowe i fascynujące kino zza oceanu - oraz "Festiwalowe Hity", czyli interesujące i nagradzane produkcje z festiwali filmowych z całego świata, które polska publiczność ma okazję zobaczyć najczęściej po raz pierwszy na dużym ekranie.

Tegoroczne sekcje tematyczne Festiwalu Mastercard OFF CAMERA to: "Ahoj Przygodo!", "Herstorie", "Techno Party", a także "Wszystko w rodzinie".

Podczas Festiwalu Mastercard OFF CAMERA organizowane są również branżowe spotkania na najwyższym poziomie pod szyldem PRO INDUSTRY by Digital Domain. Przez trzy dni (2-4 maja 2023 roku) Kraków stanie się centrum spotkań dla międzynarodowego grona twórców, producentów, reżyserów, scenarzystów, ekspertów i konsultantów.