"Jedną z najważniejszych rzeczy dla mnie jest wolność" – takie słowa padają z ust samej Wandy Rutkiewicz w dokumencie, który od dziś jest w polskich kinach, a już wkrótce zagości w kinach na całym świecie. "To nie jest tylko film dla publiczności, która lubi filmy górskie" – mówi w rozmowie z RMF FM Eliza Kubarska, twórczyni filmowa z zawodu, alpinistka z pasji. "To jest film o cenie, jaką ta kobieta zapłaciła za to, kim chciała być" - dodaje.

Eliza Kubarska, reżyserka filmu "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Odnalezione archiwa

O Wandzie Rutkiewicz powstało wiele artykułów, książek, filmów dokumentalnych głównie telewizyjnych, ale w każdym z nich Wanda Rutkiewicz pokazana jest oczyma innych. W najnowszym dokumencie o najsłynniejszej polskiej himalaistce autorom udało się pokazać jej historię, bazując na jej osobistych wspomnieniach.

Twórcom filmu udało się dotrzeć do nieodkrytych i niepublikowanych jeszcze nigdy nagraniach audio, filmach i dokumentach Wandy Rutkiewicz, które przeleżały kilkanaście lat na jednym ze strychów we Wrocławiu.

Eliza Kubarska jest autorką wielu cennych i nagradzanych na świecie filmów, jak choćby "Badjao. Duchy z morza", "K2. Dotknąć nieba", "Być kobietą w Himalajach" czy "Ściana cieni". W rozmowie z RMF FM opowiada o fantastycznej historii odnalezienia dokumentów, które przez przypadek stały się głównym motywem dokumentu.

Historia uniwersalna

Chciałam, żeby to była historia uniwersalna, która może się odnieść zarówno do znanej wokalistki, do filmowca, do kogokolwiek, nawet nie tylko do kobiet, choć ta historia jest bardzo kobieca - mówi reżyserka.

Wanda Rutkiewicz trafiła do męskiego świata wspinaczy, a w tamtych czasach wydawało się, że to nie jest świat dla niej. Nie było łatwo się przebić. W filmie poświęcono sporo miejsca na "hejt", z jakim mierzyła się himalaistka oraz z zarzutami o nieuczciwość w górach.

Dla reżyserki Elizy Kubarskiej to bliski i bolesny temat. Sama zetknęła się z ostracyzmem tzw. "środowiska" kilkanaście lat wcześniej oskarżona niesłusznie - jak dowiódł po latach sąd - o kłamstwa i nieuczciwość w górach.

Premiera

Film miał już swoją prapremierę na tegorocznym Festiwalu Górskim w Lądku-Zdroju, który odbył się tydzień przed tragiczną powodzią. Film otrzymał prestiżową nagrodę publiczności. Różne mniejsze pokazy i spotkania z twórcami miały miejsce w kilku polskich miastach. Oficjalnie film "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" wchodzi 18 października na ekrany w całej Polsce, dystrybutorem jest Against Gravity, zaś miesiąc później wejdzie także do obiegu światowego, a to dzięki obecności w najbardziej prestiżowym Festiwalu filmowym IDFA FESTIWAL w Amsterdamie.



Na ostatnie pytanie wywiadu "Czy Pani poszłaby w góry z Wandą Rutkiewicz?" Eliza Kubarska odpowiada zdecydowanie - "Oczywiście, że tak!".

Wanda był zdeterminowana, realizowała swoje cele w górach, a ja lubię ludzi, którzy realizują swoje cele - dodaje.

Eliza Kubarska na festiwalu górskim w Lądku-Zdroju / Materiały prasowe

