Bardzo oczekiwana premiera "Chłopów" – filmu, który powstał w technice animacji malarskiej. Nowa odsłona "Psiego patrolu" w kinach. Spektakl w piosenkami Jeremiego Przybory, współtwórcy legendarnego Kabaretu Starszych Panów. Oto najciekawsze kulturalne premiery najbliższego tygodnia.

"Chłopi" w kinach

W piątek 13 października film "Chłopi" wejdzie do kin. Najpierw powstała wersja aktorska, a potem kilkuset malarzy przez 5 lat malowało kadr po kadrze. Film "Chłopi" - podobnie jak poprzedni obraz Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana - "Twój Vincent" - został zrealizowany w technice animacji malarskiej. Tym razem główną inspiracją było malarstwo okresu Młodej Polski - twórczość Chełmońskiego, Malczewskiego czy Ruszczyca.

Reżyserka Dorota Kobiela-Welchman mówiła w RMF FM, że utwór Reymonta zachwyca ją swoim malarskim językiem. Jednocześnie to również pełen dramatycznych zwrotów akcji romans.

Film "Chłopi" będzie reprezentował Polskę w walce o nominację do Oscara w kategorii "najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy". Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że możemy reprezentować Polskę tym filmem - podkreślała D.K. Welchman. Uważamy, że ten film jest bardzo ważny i na pewno największą strategią na tę chwilę jest to, żeby pokazać go jak największej liczbie członków Akademii. To jest klucz do każdej kampanii oscarowej - dodała reżyserka.

Film został już sprzedany do większości krajów świata. Światowa premiera "Chłopów" odbyła się na początku września w sekcji Special Presentation festiwalu w Toronto. We wrześniu odbyła się polska premiera podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film dostał tam dwie nagrody - publiczności i specjalną.

Mirosław Baka gra w "Chłopach" Macieja Borynę, a Robert Gulaczyk jego syna Antka. Piękną i utalentowaną plastycznie Jagnę zagrała Kamila Urzędowska. Ewa Kasprzyk jest jej filmową mamą - Dominikową, a Dorota Stalińska - Jagustynką. W obsadzie są też m.in. Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Andrzej Konopka, Maciej Musiał i Julia Wieniawa.

"Psi Patrol: wielki film"

W Mieście Przygód wylądował meteor - jak się okazuje jest to meteor pełen magii. Jego magia daje szczeniakom z Psiego patrolu supermoce - teraz staną się Kosmopieskami.

Jak czytamy na stronie UIP, dystrybutora, "To spełnienie marzeń, zwłaszcza dla malutkiej Skye. Kiedy jednak wielki przeciwnik drużyny, Humdinger wychodzi z więzienia i łączy siły z nikczemną Victorią Vance, sprawy się komplikują.Czy szczeniaki będą w stanie powstrzymać złoczyńców, uratować miasto i zachować swoje niesamowite moce?". Głosu Delores w oryginale użycza Kim Kardashian, a w polskiej wersji - Sylwia Przybysz.

"Spiritus movens. Piosenki Jeremiego Przybory"

Mistrz inwencji poetyckiej, finezji słowa. Jego utwory niezmiennie zachwycają, bawią i skłaniają do refleksji, cieszą urodą słowa w najlepszym wydaniu. Bohaterem najbliższej premiery w Operze Nova będzie Jeremi Przybora. To będzie pierwsza premiera sezonu bydgoskiej sceny.

W dniu premiery, 14 października, przypada 65. rocznica pierwszej emisji telewizyjnej Kabaretu Starszych Panów. Reżyserka Justyna Zar przygotowała z tej okazji kameralne przedstawienie "Spiritus movens". Autorem aranżacji piosenek jest Marcin Nagnajewicz.

Jak mówią twórcy przedstawienia "należy spodziewać się szczypty ironii, nawet pewnej zadziorności i czarnego humoru w dialogach postaci. Spektakl ucieszy dorosłą Publiczność, dla dziecięcych widzów może pozostać niezrozumiały".