Ponad 57 milionów osób odwiedziło w 2023 r. muzea, zabytki i tereny archeologiczne we Włoszech. To o 10,7 mln więcej niż rok wcześniej.

Turyści przy Koloseum / FILIPPO MONTEFORTE/AFP / East News

Informację o wyjątkowo dużej liczbie zwiedzających podało włoskie Ministerstwo Kultury. Co ważne, pobity został poprzedni rekord z 2018 roku. Zanotowana wówczas liczba zwiedzających była niższa o 2,4 miliona niż w zeszłym roku.

Na pierwszym miejscu wśród najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych było Koloseum, do którego przybyło ponad 12 milionów osób. Na drugim miejscu był rzymski Panteon (około 5,2 mln gości). Od roku obowiązuje tam opłata w wysokości 5 euro. Trzecie miejsce zajęła Galeria Uffizi we Florencji (ponad 5,1 mln zwiedzających).



4 miliony osób zwiedziło w 2023 r. park archeologiczny w Pompejach, a Galerię Akademii we Florencji - 2 miliony.



Według prognoz, ten rok również ma być dobry dla włoskiej branży turystycznej. Minister kultury Gennaro Sangiuliano ocenił, że należy pobierać opłaty za wstęp, by zagwarantować środki na utrzymanie muzeów. Kazałem także Elonowi Muskowi zapłacić za bilet wstępu do Panteonu - podkreślił. Jednocześnie zwrócił uwagę na bezpłatny wstęp do muzeów i zabytków w pierwsze niedziele miesiąca i w niektóre święta, a także zniżki dla młodzieży.