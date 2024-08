Trzy kolejne osoby związane z kradzieżami luksusowych samochodów osobowych na terenie Niemiec zostały zatrzymane - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.

/ Centralne Biuro Śledcze Policji / CBŚP

Kradli motocykle i auta marek Porsche, Maserati, Jaguar, Jeep czy California

Berlin, Kołbaskowo, Świecko, Gorzów Wielkopolski, Szczecin - to m.in. w tych miastach działała zorganizowana grupa przestępcza. Jej członkowie dokonywali kradzieży motocykli oraz kradzieży z włamaniami luksusowych samochodów osobowych w Niemczech. Następnie przewozili te pojazdy do Polski i dostarczali kolejnym osobom. Kradzione auta były głównie marek Porsche, Maserati, Jaguar, Jeep, Volkswagen Multivan czy California.

Już w czerwcu skierowano do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim akt oskarżenia przeciwko 17 osobom. We wtorek poinformowano, że trzy kolejne zostały zatrzymane. Dokonali tego policjanci z wrocławskiego zarządu CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami straży granicznej ze Szczecina.

/ Centralne Biuro Śledcze Policji / CBŚP

/ Centralne Biuro Śledcze Policji / CBŚP

Metoda "na komputer" i kradzieże "na zamówienie"

Włamań i kradzieży zatrzymani dokonywali specjalistycznym sprzętem do przełamywania zabezpieczeń w pojazdach. Działali tzw. taktyką „na komputer”.

"Członkowie grupy, nierzadko posługujący się pseudonimami (...) zdobywali zaopatrzenie niezbędne grupie do realizacji założonych celów, a także podejmowali czynności mające uniemożliwić wykrycie sprawców oraz zapewnić bezpieczny transport mienia do Polski (czemu służyło przede wszystkim pilotowanie przejazdów skradzionych pojazdów do Polski oraz ukrywanie tych pojazdów na terenie Polski)" - poinformowało we wtorek Centralne Biuro Śledcze Policji.

/ Centralne Biuro Śledcze Policji

Skradzione pojazdy natychmiast znajdowały nabywców na terenie Polski. Członkowie grupy trudnili się również tzw. kradzieżą pod zamówienie. Wcześniej typowali i zamawiania konkretnych pojazdów przez późniejszych ich zainteresowanych "klientów" z Polski.