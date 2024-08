Czy Oasis znów zagra koncert w oryginalnym składzie? Miłośnicy brytyjskiej grupy czekają w napięciu na komunikat w tej sprawie, który może pojawić się już jutro.

Brytyjski piosenkarz Liam Gallagher z grupy Oasis / FILIPPO MONTEFORTE / PAP/EPA

Tajemnicza data na Instagramie

Być może wojna, jaka od lat toczy się między braćmi Liamem i Noelem Gallagherami, wkrótce zakończy się rozejmem. Czy Oasis zagra koncert w oryginalnym składzie? Fani czekają z niecierpliwością na oficjalny komunikat w mediach społecznościowych, nie kryjąc przy tym ekscytacji.



W miniony weekend Liam, grając na festiwalu w Reading, zadedykował jedną z piosenek swojemu bratu. Na kontach Instagramowych obu panów ukazała się tajemnicza data 27 sierpnia, godz. 8.00.



Czy o tej porze opublikowany zostanie komunikat w sprawie ewentualnych koncertów? Gallagherowie nigdy nie kryli wzajemnego braku sympatii. Od lat drą ze sobą przysłowiowe koty. Początkowo była to energia napędzająca zespół. W końcu jednak brak braterskiego porozumienia doprowadził do rozpadu zespołu.



Ostatni koncert

Kroplą, która przelała czarę goryczy, był koncert w Paryżu 15 lat temu. Nie odbył się, ponieważ tuż przed rozpoczęciem bracia o mało się nie pobili. Wcześniej wielokrotnie obrzucali się inwektywami - czy to na scenie, czy poza nią. Ale po paryskim incydencie Noel oświadczył, że opuszcza Oasis.



Była to decyzja, którą przez lata komentował brat. Przy każdej okazji powtarzał, że to nie on podpalił "dom". Obaj panowie rozpoczęli - zresztą bardzo udane - solowe kariery. Oasis jest symbolem lat 90., tzw. brit-popu, a fanów grupy na całym świecie są miliony. W przypadku chłopaków z Manchesteru był to bezpardonowy Rock and Roll. Choć niektórzy wskazują na wyraźne inspiracje Beatlesami, wielu znawców brytyjskiej sceny muzycznej zwraca uwagę, że muzyka Oasis tworzona była z pełnym szacunkiem dla słynnych The Beatles i ich znaczenia w brytyjskie muzyce rozrywkowej.



Zaginione nagrania

W mediach krążą plotki, że 27 sierpnia mogą zostać opublikowane utwory nagrane podczas pierwszej komercyjnej sesji Oasis, które nie przypadły do gustu wytwórni płytowej. Wcześniej uznano je za zaginione.

Jak można się spodziewać, brytyjskie media są pełne spekulacji. Mowa nawet o przyszłorocznym tournée i kontrakcie na 400 milionów funtów. Gallagherowie wielokrotnie powtarzali, że jeśli ponownie wspólnie wystąpią w Oasis, nie zrobią tego dla pieniędzy.



Najpierw jednak muszą się polubić. Bez wątpienia jako bracia się kochają - ale to trudna miłość. Aby zagrać razem koncert, muszą zrobić coś, co umożliwi im współpracę i dalsze tworzenie muzyki. Na usta nasuwa się powiedzenie - "pożyjemy, zobaczymy".