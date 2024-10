Wejher Ice Fest - pod taką nazwą rozpocznie się w najbliższy weekend festiwal morsowania w Wodnych Ogrodach w Wejherowie w Pomorskiem. Pieniądze zebrane z opłaty wpisowej zostaną przeznaczone dla Przedszkola numer 1 w Kłodzku, które zostało zalane podczas wrześniowej powodzi.

Morsowanie w Wodnych Ogrodach / materiały prasowe / Archiwum prywatne

W Wodnych Ogrodach w Wejherowie w najbliższą sobotę o godz. 10.00 rozpocznie się pierwszy Wejher Ice Fest, festiwal dla miłośników zimnych kąpieli.



Jak zapewniają organizatorzy, to wydarzenie dla początkujących i zaawansowanych - morsy z doświadczeniem podzielą się wiedzą i praktycznymi wskazówkami. A ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z zimowymi kąpielami, otrzymają odpowiednie wskazówki.

Podczas tego wydarzenia połączymy radość z morsowania z szerzeniem wiedzy o zdrowotnych korzyściach ekspozycji na zimno. W tym może wziąć udział każdy, będziemy zgłębiać podstawy wiedzy o wchodzeniu do lodowatej wody. Chcemy, aby każdy mógł tego doświadczyć na własnej skórze, temperatura wody będzie miała kilka stopni, przygotujemy tonę lodu. Będziemy uczyć, jak oddychać, jak się zachować, aby sprawiło to przyjemność - tłumaczy Krzysztof Drozd współorganizator Wejher Ice Fest.

Podczas akcji uczestnicy usłyszą również o podstawach morsowania, o tym jak zimno wpływa na zdrowie i jak przygotować ciało do ekspozycji na niską temperaturę. Takie morsowanie trwa kilka minut i jest bezpieczne, przekonują organizatorzy.

Chcemy dzielić się naszą wiedzą i radością z morsowania z innymi. Pierwszy raz to taka walka z własną głową, bo nasz organizm jest przyzwyczajony do komfortu cieplnego. Po pierwszym wejściu, dosłownie po kilkunastu sekundach okazuje się, że to niesamowite przeżycie, to wciąga i chce się więcej. To profilaktyka zdrowia - dodaje Katarzyna Szlas, współorganizatorka wydarzenia.



Pieniądze zebrane z opłat wpisowych zostaną przekazane dla Przedszkola nr 1 w Kłodzku, zalanego podczas wrześniowej pomocy.



Wejher Ice Fest ma odbywać się cyklicznie.

