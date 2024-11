To będą wyjątkowe trzy dni pełne magii, tradycji i lokalnych smaków! Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych wraz z Miastem Katowice serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz gości na niezwykłe wydarzenie, jakim jest Jarmark Na Nikiszu. Jarmark rozpocznie się w piątek, 6 grudnia, o godzinie 14:00 i potrwa aż do niedzieli, 8 grudnia, do godziny 20:00.

/ Materiał prasowy / W tym roku Jarmark Na Nikiszu zgromadzi rekordową liczbę wystawców - aż 180, w tym 125 prezentujących unikatowe rękodzieło. To wyjątkowa okazja, aby znaleźć oryginalne prezenty dla bliskich i wesprzeć lokalnych twórców. Obok stoisk z rękodziełem, nie zabraknie również bogatej oferty produktów spożywczych i przetworów, w tym win, nalewek czy regionalnych miodów. Dla miłośników kulinarnych doznań przygotowana zostanie strefa gastro, gdzie będzie można skosztować różnorodnych potraw lokalnej i regionalnej kuchni. Centralnym punktem Jarmarku będzie klimatyczna winiarnia, umiejscowiona na rynku Nikiszowca, oferująca szeroki wybór win i aromatycznych napojów, idealnych na zimowy czas. Dodatkowo, mniejszy punkt winiarni znajdziecie na Skwerze Zillmannów, co pozwoli na chwilę relaksu w świątecznej atmosferze, niezależnie od miejsca na Jarmarku. / foto: Ulotne Chwile/Materiał Prasowy / W tym roku organizatorzy postanowili jeszcze bardziej zbliżyć odwiedzających do magii świąt, sięgając po bożonarodzeniowe symbole, zwyczaje i historie. W przestrzeni Nikiszowca, obok świątecznych iluminacji, będzie można obejrzeć serię krótkich filmów pt. "Tradycje jarmarkowe w świątecznym klimacie". Filmy, stworzone ze środków Miasta Katowice w ramach Programu Europejskiego Miasto Nauki Katowice 2024, przybliżą tradycje związane ze świętami, Jarmarkiem i samym Nikiszowcem, oferując unikatową perspektywę lokalną. Oprócz bogatej oferty wystawców i kulinarnych atrakcji, przez trzy dni Jarmarku Na Nikiszu towarzyszyć będą także inne wydarzenia artystyczne, które umilą czas spędzony wśród świątecznych dekoracji i lokalnych tradycji. Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji, aby poczuć przedświąteczny klimat w sercu Katowic. Jarmark Na Nikiszu to idealne miejsce na rozpoczęcie świątecznego sezonu, pełne magii, tradycji i lokalnych smaków. Zapraszamy! / foto: Ulotne Chwile/Materiał Prasowy / PROGRAM WYDARZEŃ PIĄTEK, 6.12. godz. 16.00: Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, (schody kościoła św. Anny)

Mikołajowe atrakcje dla dzieci w przestrzeni JNN SOBOTA, 7.12 godz. 12.00: "Narodziny Pana czyli Kacper, Melchior i tego trzeciego mi brakuje...", przedstawienie rodzinne Teatru Lalek Marka Żyły

godz. 15.00: "Katovoda", koncert na wiele głosów

godz. 16.00: Chór Jubilate Deo, schody kościoła św. Anny

godz. 19.00: "Dziadek do orzechów", koncert organowy na cztery ręce: Katarzyna Frankowska, Wojciech Olszyczka. Kościół św. Anny w Nikiszowcu NIEDZIELA, 8.12 godz. 13.30: koncert Orkiestry Wieczorek

godz. 15.00-15.30; 16.00-16.30, 17.00-17.30: mini-koncerty Silesian Bras Quartet

