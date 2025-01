W swoim domu w Los Angeles zmarł Francisco San Martin, hiszpański aktor znany z występów w popularnych amerykańskich telenowelach. Jak poinformowało biuro koronera, zgon nastąpił na skutek powieszenia. Gwiazdor między innymi „Dni naszego życia” i „Mody na sukces” miał 39 lat.

/ Joe Seer / Shutterstock

Urodzony na Majorce Francisco San Martin największą popularność zdobył dzięki roli Dario Hernandeza, którego grał w operze mydlanej „Dni naszego życia”.

Widzowie znają go także z kultowej telenoweli „Moda na sukces”, w której wcielił się w ogrodnika Mateo. Wystąpił on również w kilku odcinkach serialu komediowego „Jane the Virgin”.

Karierę aktorską San Martin rozpoczął od występów w spektaklach dla dzieci, po przeprowadzce do Montany. Jako nastolatek wyjechał do Madrytu, gdzie pracował jako model, a także uczęszczał na zajęcia aktorskie.

Po ukończeniu studiów występował w produkcjach teatralnych, telewizyjnych i filmowych w rodzinnej Hiszpanii.