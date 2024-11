Ogłoszono wyniki plebiscytu organizowanego co roku przez magazyn "People". „Najseksowniejszym Żyjącym Mężczyzną” okrzyknięto Johna Krasinskiego - scenarzystę, reżysera i przede wszystkim aktora znanego m.in. z seriali „The Office” i "Jack Ryan". 45-letni amerykański gwiazdor ma polskie korzenie ze strony ojca. Jest mężem słynnej aktorki Emily Blunt.

John Krasinski / Rex Features/EAST NEWS /

Krasinski przekonywał w rozmowie z magazynem "People", że nie spodziewał się wygranej - zwłaszcza że jak podkreślał, w plebiscycie brali udział tacy ekranowi amanci jak Glenn Powell czy Jonathan Bailey.

To było natychmiastowe zamroczenie. Zero myśli. No, może poza jedną - że ktoś mnie wkręca. Nigdy nie budzę się, myśląc: 'Czy to ten dzień, w którym otrzymam tytuł najseksowniejszego mężczyzny na świecie?'. A jednak to był dzień, w którym to zrobiliście. Naprawdę podnieśliście mi poprzeczkę - powiedział aktor.

Krasinski o reakcji żony: Emily była mocno podekscytowana

Krasinski mieszka obecnie na nowojorskim Brooklynie wraz z żoną, brytyjską aktorką Emily Blunt i ich dwiema córkami: 10-letnią Hazel i 8-letnią Violet. Małżonka gwiazdora zareagowała na wiadomość o wygranej ukochanego z dużym entuzjazmem.

Była mocno podekscytowana. Bardzo się ucieszyła, gdy jej to powiedziałem - zdradził aktor.

Blunt zażartowała, że wytapetuje ściany ich domu okładką magazynu, na której pojawił się jej mąż. Nasze dzieci to pokochają - stwierdziła zdobywczyni Złotego Globu. Myślę, że to sprawi, że będę musiał wykonywać więcej obowiązków domowych, żeby zasłużyć na ten tytuł - dodał żartobliwie Krasinski.

John Krasinski i Emily Blunt / Rex Features/EAST NEWS /

Jego kariera nabiera tempa

Gwiazdor nie może obecnie narzekać na brak zawodowych wyzwań. Choć przez lata kojarzony był niemal wyłącznie z rolą Jima z "The Office", z biegiem lat umocnił pozycję jednego z topowych filmowców w Hollywood, m.in. za sprawą świetnie przyjętego horroru "Ciche miejsce".

Wiosną premierę miała najnowsza produkcja nakręcona przez Krasinskiego - komedia fantasy "Istoty fantastyczne", w której zagrali m.in. Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge i Steve Carell. Od 2018 roku możemy oglądać Krasinskiego w bijącym rekordy popularności serialu "Jack Ryan", a już wkrótce wystąpi on u boku Natalie Portman w filmie akcji "Fountain of Youth" w reżyserii Guya Ritchiego.

Aktor wkrótce wystąpi u boku Natalie Portman w filmie akcji "Fountain of Youth" / KIERAN / SplashNews.com/East News /

Gibson, Connery, Clooney... Słynni laureaci plebiscytu

Magazyn "People" ogłasza zwycięzcę plebiscytu na "Najseksowniejszego Żyjącego Mężczyznę" od 1985 roku. Pierwszym laureatem został Mel Gibson.

Na przestrzeni lat docenieni zostali m.in. Sean Connery, Richard Gere, Brad Pitt, George Clooney, Pierce Brosnan i Paul Rudd.

W ubiegłym roku triumfował Patrick Dempsey, czyli serialowy dr Derek "McDreamy" Shepherd z "Chirurgów".