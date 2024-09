28 uczniów z dotkniętego powodzią Lądka-Zdroju na Dolnym Śląsku przyjechało do Mikołajek na zieloną szkołę. Radio RMF FM pomaga m.in. w transporcie licealistów, których na miejscu przyjmie Wioska Żeglarska oraz Szkoła Społeczna STO im. Marion Dönhoff.

Uczniowie z Lądka-Zdroju w drodze do Mikołajek / Piotr Bułakowski / RMF FM

Ponad tydzień temu południowo-zachodnia Polska została zalana przez wielką wodę, którą już teraz określa się jako większą powódź niż ta, do której doszło w 1997 roku. Choć nadal z nią walczą okolice m.in. Kostrzyna nad Odrą czy Słubic, to w niektórych miejscowościach na Opolszczyźnie, Śląsku czy Dolnym Śląsku zaczęło się wielkie sprzątanie.

Potężny problem stanowią zniszczone szkoły. Reporter RMF FM Dominik Smaga poinformował, że na terenie objętym stanem klęski żywiołowej po powodzi jest ponad 3 tys. placówek, w których uczy się ponad 400 tys. dzieci i młodzieży.

Problemem są również niefunkcjonujące szkoły, które zostały przekształcone w ośrodki ewakuacyjne dla powodzian. Dzieci mają przerwę od edukacji, a rodzice, którzy pracują, często nie mają z kim ich zostawić.

Z najnowszych informacji, przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wynika, że w 63 szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych zlokalizowanych w województwach dotkniętych przez powódź zawieszono zajęcia. Najwięcej z nich jest w woj. dolnośląskim - 36, woj. opolskim - 18 i woj. lubuskim - 9. Co ważne, od środy 18 września spada liczba miejsc, w których zajęcia są zawieszone - na początku ubiegłego tygodnia było to 600 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Z Lądka-Zdroju do Mikołajek

Wychodząc naprzeciw zarówno rodzicom, jak i ich dzieciom wiele ośrodków z całej Polski wyraziło chęć przyjęcia uczniów z terenów powodziowych. Jednym z miast, które zadeklarowało taką pomoc, są Mikołajki w województwie warmińsko-mazurskim.

28 uczniów zniszczonego przez powódź Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w dolnośląskim Lądku-Zdroju przyjechała na zieloną szkołę do Mikołajek. Taka akcja jest możliwa m.in. dzięki zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców (Grupa Amax), Szkoły Społecznej STO im. Marion Dönhoff w Mikołajkach oraz Radia RMF FM.

Młodzież z zalanego liceum będzie miała okazję odpocząć, zregenerować siły i wziąć udział w zajęciach edukacyjno-integracyjnych w malowniczej scenerii mazurskich jezior.

Grupa Amax zapewni uczniom noclegi i wyżywienie, dzięki czemu młodzież będzie mogła w pełni skupić się na nauce, która odbywać się będzie w Społecznym Liceum STO w Mikołajkach. Radio RMF FM zapewnia m.in. transport na trasie Lądek-Zdrój - Mikołajki, a także atrakcje w żółto-niebieskiej Wiosce Żeglarskiej RMF FM.

Celem wyjazdu jest nie tylko relaks, ale również wspieranie uczniów w radzeniu sobie z trudną sytuacją życiową i umożliwienie im kontynuowania nauki w bardziej sprzyjających warunkach.

W trakcie pobytu w Mikołajkach uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, warsztatach ekologicznych oraz rejsach po jeziorach. Przewidziane są również wycieczki piesze i rowerowe, dzięki którym młodzież lepiej pozna walory przyrodnicze Mazur.

Jestem głęboko poruszona ogromem zniszczeń na południu Polski. Dzisiaj, oglądając zdjęcia z zalanego liceum, po prostu się popłakałam. Nie możemy być obojętni na taką tragedię i cieszymy się, że możemy pomóc młodzieży, która w tym trudnym czasie potrzebuje wsparcia - mówi Joanna Durkiewicz z Wioski Żeglarskiej, jedna z koordynatorek przyjazdu uczniów.