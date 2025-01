"Dziewczyna z igłą" z nominacją do Oscara! Polska koprodukcja w reżyserii Magnusa von Horna ma szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film miedzynarodowy. Kto jeszcze powalczy o wyróżnienie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej? Wszystkich nominowanych ogłoszono podczas ceremonii, która odbyła się w Hollywood.

Nominacje do Oscarów mieliśmy poznać tydzień temu. Ze względu na szalejące w Los Angeles pożary, Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej musiała przełożyć jednak termin ceremonii.

Nominowane tytuły odczytali dziś aktorka Rachel Sennott oraz amerykański aktor i komik Bowen Yang.

"Dziewczyna z igłą" z szansą na Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy

Wśród nominowanych w kategorii najlepszy film międzynarodowy znalazła się reprezentująca Danię "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna - obraz zrealizowany w koprodukcji z Polską i Szwecją. Produkcja nawiązuje do historii Dagmar Overbye, którą w 1921 r. skazano na karę śmierci. Główną bohaterką jest młoda pracownica fabryki Karoline (grana przez Vic Carmen Sonne), która wskutek życiowych perturbacji zostaje sama, w zaawansowanej ciąży.

O statuetkę dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego powalczą - oprócz "Dziewczyny z igłą" - takie produkcje jak: "I'm Still Here" Waltera Sallesa (Brazylia), "Emilia Perez" Jacquesa Audiarda (Francja), "Nasienie świętej figi" Mohammada Rasoulofa (Niemcy) i "Flow" Gintsa Zilbalodisa (Łotwa).

Jakie produkcje powalczą w kategorii najlepszy film?

O statuetkę w kategorii najlepszy film ubiegać się będą "Anora" Seana Bakera, "The Brutalist" Brady'ego Corbeta, "Kompletnie nieznany" Jamesa Mangolda, "Konklawe" Edwarda Bergera, "Diuna: część druga" Denisa Villeneuve’a, "Emilia Perez" Jacquesa Audiarda, "Wicked" Jona M. Chu, "Substancja" Coralie Fargeat, "Nickel Boys" RaMella Rossa oraz "I’m Still Here" Waltera Sallesa.



Kto jeszcze ma powody do radości?

Powody do radości ma m.in. Demi Moore - otrzymała pierwszą w życiu nominację do Oscara za rolę starzejącej się gwiazdy w filmie "Substancja".

Jest też nominacja dla pierwszej transpłciowej aktorki. Karla Sofia Garson zachwyciła Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej rolą w filmie "Emilia Perez". W kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa powalczy ze wspomnianą Demi Moore, a także z Cynthią Erivo ("Wicked"), Mikey Madison ("Anora"), Demi Moore ("Substancja") oraz Fernandą Torres ("I’m Still Here").

Szansę na statuetkę ma też m.in. Sebatian Stan nominowany za rolę Donalda Trumpa w filmie "Wybraniec".

Jest też jeszcze jeden polski akcent. Kręcony w naszym kraju film "Prawdziwy ból" ma dwie nominacje - aktorską dla Kierana Culkina i dla Jessego Eisenberga za scenaiusz.

Oto pełna lista nominowanych:

Najlepszy film:

"Brutalist"

"Anora"

"Kompletnie nieznany"

"Konklawe"

"I'm Still Here"

"Diuna: Część druga"

"Emilia Perez"

"Substancja"

"Wicked"

"Nickel Boys"

Najlepszy film międzynarodowy:

"I'm Still Here"

"Dziewczyna z igłą"

"Emilia Pérez"

"Nasienie świętej figi"

"Flow"

Reżyseria:

"Brutalist" - Brady Corbet

"Anora" - Sean Baker

"Kompletnie nieznany" - James Mangold

"Emilia Perez" - Jacques Audiard

"Substancja" - Coralie Fargeat

Najlepszy aktor pierwszoplanowy:

Adrien Brody - "Brutalist"

Timothee Chalamet - "Kompletnie nieznany"

Ralph Fiennes - "Konklawe"

Sebastian Stan - "Wybraniec"

Colman Domingo - "Sing Sing"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa:

Cynthia Erivo - "Wicked"

Karla Sofia Gascon - "Emilia Perez"

Mikey Madison - "Anora"

Demi Moore - "Substancja"

Fernanda Torres - "I'm Still Here"

Najlepszy aktor drugoplanowy:

Yura Borisov - "Anora"

Kieran Culkin - "Prawdziwy ból"

Edward Norton - "Kompletnie nieznany"

Guy Pearce - "Brutalist"

Jeremy Stron - "Wybraniec"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:



Zoe Saldana - "Emilia Perez"

Monica Barbaro - "Kompletnie nieznany"

Ariana Grande - "Wicked"

Felicity Jones - "Brutalist"

Isabella Rossellini - "Konklawe"

Scenariusz oryginalny:



Coralie Fargeat - "Substancja"

Sean Baker - "Anora"

Brady Corbet, Mona Fastvold - "Brutalist"

Jesse Eisenberg - "Prawdziwy ból"

Moritz Binder, Tim Fehlbaum - "September 5"

Scenariusz adaptowany:

Clint Bentley, Greg Kwedar - "Sing Sing"James Mangold, Jay Cocks - "Kompletnie nieznany"

Jacques Audiard - "Emilia Perez"

Ramell Ross, Joslyn Barnes - "Nickel Boys"

Peter Straughan - "Konklawe"

Najlepszy montaż:

"Brutalist" - David Jancso

"Anora" - Sean Baker

"Konklawe" - Nick Emerson

"Emilia Perez" - Juliette Welfling

"Wicked" - Myron Kerstein

Film krótkometrażowy:

"Anuja"

"A Lien"

"Nie jestem robotem"

"The Last Ranger"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

Najlepsza animacja:

"Pamiętnik ślimaka"

"Flow"

"W głowie się nie mieści 2"

"Dziki robot"

"Wallace i Gromit: Zemsta pingwina"

Najlepsza krótkometrażowa nominacja:

"Fuj!"

"Piękni mężczyźni"

"W cieniu cyprysu"

"Magic Candies"

"Bez końca"

Najlepszy dokument:

"Dzienniki Black Box"

"Nie chcemy innej ziemi"

"Wojna porcelanowa"

"Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu"

"Sugarcane: rozliczenie z przeszłością"

Krótkometrażowy dokument:

"I Am Ready, Warden"

"Incydent"

"Death by Numbers"

"Instruments of a Beating Heart"

"The Only Girl in the Orchestra"

Najlepsza muzyka:

"The Brutalist"

"Konklawe"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

"Dziki robot"

Najlepszy dźwięk:

"Diuna: Część druga"

"Wicked"

"Kompletnie nieznany"

"Emilia Pérez"

"Dziki robot"

Najlepsza piosenka:

"El Mal" - "Emilia Pérez"

"Like a Bird" - "Sing Sing"

"Never Too Late" - "Elton John: Never Too Late"

"Mi Camino" - "Emilia Pérez"

"The Journey" - "The Six Triple Eight"

Najlepsze zdjęcia:



Jarin Blaschke - "Nosferatu"

Lol Crawley - "The Brutalist"

Greig Fraser - "Diuna: część druga"

Paul Guilhaume - "Emilia Perez"

Ed Lachman - "Maria Callas"

Efekty specjalne:

"Wicked"

"Diuna: Część druga"

"Obcy: Romulus"

"Better Man: Niesamowity Robbie Williams"

"Królestwo Planety Małp"

Scenografia:

"Brutalist"

"Konklawe"

"Diuna: Część 2"

"Nosferatu"

"Wicked"

Kostiumy:

"Konklawe"

"Nosferatu"

"Wicked"

"Gladiator II"

"Kompletnie nieznany"

Charakteryzacja:

"A Different Man"

"Nosferatu"

"Substancja"

"Wicked"

"Emilia Perez"

Gala wręczenia Oscarów odbędzie się w niedzielę 2 marca w Dolby Theatre w Los Angeles. Gospodarzem uroczystości będzie Conan O'Brien. Amerykański aktor, komik i scenarzysta będzie pełnić tę funkcję po raz pierwszy.

