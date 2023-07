Polskie MSZ nie wyklucza zaostrzenia rekomendacji w sprawie wyjazdu turystów na greckie wyspy, na których szaleją pożary. Na wyspie Rodos w strefie zagrożenia było 1270 Polaków, którzy pojechali tam w ramach zorganizowanych form wypoczynku - poinformował nas wiceszef resortu dyplomacji.

Turyści ewakuowani z greckiej wyspy Rodos wylądowali na lotnisku w Łodzi / Marian Zubrzycki / PAP

Jak zaznacza Paweł Jabłoński w rozmowie z naszym dziennikarzem, zmiana rekomendacji dla turystów, będzie zależeć od tego jaki będzie efekt walki z ogniem w Grecji.

Wiceminister twierdzi, że polskie służby wnikliwie monitorują to, co dzieje się na miejscu. "Sytuacja jest dynamiczna i niepewna. Pożary mogą się pojawić w nowych miejscach, do tego wieje tam bardzo silny wiatr. Wtedy nie wykluczamy, że te rekomendacje będą się zmieniać" - tłumaczy Paweł Jabłoński.

Z kim kontaktować się w przypadkach, kiedy potrzebna jest pomoc?

"Rezydent biura podróży może wiedzieć najszybciej kiedy i gdzie będzie transport na lotnisko, co z bagażami, rzeczami" - podkreśla wiceminister spraw zagranicznych.