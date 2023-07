Narodowa Służba Meteorologiczna Grecji ostrzega przed kolejną falą upałów. Jutro, czyli w środę, głównie we wschodnich częściach Grecji, temperatura może sięgnąć 45 st. C.

Nie widać końca pożarów w Grecji / LEFTERIS DAMIANIDIS / PAP/EPA

Greckie służby informują, że we wtorek 25 lipca w głębi kraju temperatura osiągnie od 40 do 42 st. C. Na Wyspach Jońskich, wschodnich wyspach znajdujących się na Morzu Egejskim i południowej Krecie słupki rtęci pokażą od 39 do 41 st. C.

Z kolei w środę, 26 lipca, we wschodnich częściach kraju temperatura może wynieść nawet 45 st. C.

Narodowa Służba Meteorologiczna Grecji przewiduje, że w czwartek, 27 lipca, temperatura w całym kraju spadnie do ok. 35-37 st. C.