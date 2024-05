Natalia Kaczmarek czasem 50,42 wygrała bieg na 400 m podczas 70. Memoriału Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Paweł Fajdek wynikiem 77,23 m zajął drugie miejsce w rzucie młotem. Triumfował Kanadyjczyk Ethan Katzberg - 79,12.

Natalia Kaczmarek / Adam Warżawa / PAP

Natalia Kaczmarek zdecydowanie wygrała drugi bieg na 400 m. Drugi czas dnia (50,72) uzyskała zwyciężczyni pierwszego biegu - Irlandka Sharlene Mawdsley. Trzeci rezultat (51,47) osiągnęła Brytyjka Laviai Nielsen.

Trochę się zmęczyłam. Wydaje mi się, że stać mnie na więcej, ale warunki nie pozwoliły na osiąganie lepszych rezultatów. Otworzyłam odważnie. Czuję się dobrze. Wyszłam na ostatnią prostą sama. Łatwiej jest osiągać lepsze rezultaty, gdy z kimś można się pościgać. Czuję lekkość biegania. Dobrze mi się startuje. Chcę pojechać na ME ze złamaną granicą 50 sekund, a w Rzymie chcę się zakręcić w okolicach rekordu życiowego - powiedziała Kaczmarek w TVP Sport.



Fajdek w drugiej serii posłał młot na odegłość 77,23. Była to jego jedyna mierzona próba. Po pozostałych decydował się na wyjście z koła. Z roli faworyta wywiązał się mistrz świata z Budapesztu Katzberg, który rzucił zdecydowanie najdalej - 79,12 m. Trzeci był Ukrainiec Wołodymyr Myslywczuk - 75,76.



Anita Włodarczyk na trzecim miejscu ukończyła konkurs rzutu młotem. Potrójna mistrzyni olimpijska osiągnęła rezultat 71,16. Dalej rzuciły Hanna Skydan z Azerbejdżanu (73,25) i Włoszka Sara Fantini (71,97).



Filip Rak czasem 3.33,74 wygrał bieg na 1500 m i wypełnił minimum na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Czwarty był Maciej Wyderka - 3.35,51, który zakwalifikował się na mistrzostwa Europy w Rzymie. Obaj polscy biegacze poprawili swoje rekordy życiowe. Rezultat Raka to rekord Polski do lat 23 oraz trzeci wynik w historii polskiej lekkoatletyki. Szybsi od niego byli jedynie rekordzista kraju Marcin Lewandowski i Michał Rozmys.



Robert Sobera pokonał poprzeczkę zawieszoną na 5,72 i wygrał konkurs skoku o tyczce ex aequo z Grekiem Emmanuelem Karalisem, który również zaliczył tę wysokość. Trzeci był Czech Matej Scerba - 5,52. Polak po odniesieniu zwycięstwa wykonał podwójne salto.



Damian Czykier czasem 13,56 wygrał bieg na 110 m przez płotki. Drugi był Holender Mark Heiden (13,59), a trzecie miejsce zajął Jakub Szymański (13,63).



Starter długo czekał na wydanie komendy, co wybiło mnie z rytmu. Pierwsze kroki były fatalne. Walnąłem w pierwszy i drugi płotek i zostałem daleko z tyłu. Później goniłem Kubę - powiedział Czykier w TVP Sport.



Maria Andrejczyk wynikiem 62,20 m zajęła drugie miejsce w konkursie rzutu oszczepem. Wygrała Łotyszka Aneta Sietina, która w najlepszej próbie uzyskała 63,21. Trzecia była Jo Ane Van-Dyk z RPA, która rzuciła 61,97. Oprócz Andrejczyk w konkursie startowały trzy Polki. Szósta Marcelina Witek-Konofał w najlepszej próbie uzyskała 56,16, siódma Gabriela Andrukonis - 54,17, a ósma Małgorzata Maślak - 50,45.



Niespodziewanym zwycięzcą biegu na 100 m został Oliwer Wdowik, który uzyskał 10. wynik w historii polskiej lekkoatletyki - 10,23. Za nim uplasowali się Brytyjczyk Nethaneel Mitchell-Blake (10,25) i Francuz Jeff Erius (10,32). Czwarty był Marek Zakrzewski - 10,35.



Pod nieobecność Ewy Swobody bieg na 100 m wygrała Brytyjka Imani Lansiquot (11,24) przed Węgierką Boglarką Takacs (11,28). Najlepsza z Polek Magdalena Stefanowicz uplasowała się na trzeciej pozycji czasem 11,34.



Brytyjka Amy Hunt przebiegła 200 m w 22,85. Druga była Białorusinka z polskim paszportem Kryscina Cimanouska, która czasem 22,95 wypełniła minimum na mistrzostwa Europy.



Mam nadzieję, że ten sezon będzie lepszy niż poprzedni. Pierwszy raz wystartuję w ME jako reprezentantka Polski. Wszystkie chcemy zdobyć medale w sztafecie 4x100 m, ale jesteśmy ostrożne - zadeklarowała sprinterka.



Na 200 m najszybszy był Mitchell-Blake (20,54), a za nim uplasowali się trzej Polacy: Albert Komański (20,59), Łukasz Żok (20,72) i Patryk Wykrota (20,83).



Maria Żodzik wygrała konkurs skoku wzwyż zaliczając 1,90. Druga była Holenderka Britt Weerman, która miała więcej zrzutek na niższych wysokościach. Na trzeciej pozycji uplasowała się Bułgarka Mirela Demirewa (1,88).



Aleksandra Płocińska poprawiła rekord życiowy na 4.05,69 i była piąta w biegu na 1500 m. Triumfowała Brytyjka Jemma Reekie - 4.02,57.



25 sierpnia na Stadionie Śląskim odbędzie się prestiżowy Memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do Diamentowej Ligi.