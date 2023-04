Po wejściu na stronę podatki.gov.pl co prawda można było się zalogować do systemu, ale gdy chcieliśmy kliknąć "ZŁÓŻ PIT" to pojawiał się komunikat "Mamy przerwę w działaniu usługi. Zapraszamy wkrótce".

Zeznanie podatkowe za 2022 r. trzeba złożyć do 2 maja br. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Atak hakerski na podatki.gov.pl. Portal był zablokowany Cyberprzestępcy zablokowali portal podatki.gov.pl. To należąca do Ministerstwa Finansów strona służąca na przykład do rozliczania PIT-ów. Po pewnym czasie udało się przywrócić jej działanie - informowaliśmy pod koniec lutego tego roku. "Od kilku dni - zwłaszcza na rosyjskich portalach i komunikatorach - widać było namawianie się hakerów do tego, by uderzyć na niektóre polskie strony" - pisaliśmy 28 lutego.

