Zachodni politycy zastanawiają się, jak ukarać Iran za atak odwetowy na Izrael. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan poinformował, że w najbliższych dniach Stany Zjednoczone ogłoszą nowy pakiet sankcji wymierzony przeciwko Teheranowi. Rozszerzenia już obowiązujących, unijnych obostrzeń chce z kolei szef dyplomacji wspólnoty Josep Borrell.

Mural w Tel Awiwie przedstawiający Joe Bidena, jako Kapitana Amerykę. Przywódca USA trzyma tarczę z symbolem Gwiazdy Dawida. Na malunku jest też napis "don’t", nawiązujący do słów Bidena "nie róbcie tego". Amerykański przywódca w ten sposób bezpośrednio zwracał się do władz w Teheranie, aby nie rozpoczynały ataku na Izrael. / JACK GUEZ / East News

Unia Europejska chce rozszerzyć sankcje na Iran

W związku z atakiem na Izrael, przeprowadzonym w nocy z soboty na niedzielę przez Iran, Josep Borrell zwołał wideokonferencję ministrów spraw zagranicznych 27 krajów członkowskich UE. Szef unijnej dyplomacji chce rozszerzenia sankcji, które Unia Europejska już nałożyła na Iran w związku z tym, że wspiera rosyjski atak na Ukrainę.

Restrykcje dotyczyłyby także rakiet, ponieważ te restrykcje, które już funkcjonują, obejmują tylko drony. Borell zapowiedział także sankcje za dostarczanie broni sojusznikom na Bliskim Wschodzie.

Jak informuje korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, rozszerzenie sankcji jest szybszym rozwiązaniem, a decyzja może zapaść nawet w ciągu kilku dni. Ich przyjęcie wymaga jednomyślności wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale całkowicie nowe sankcje wymagałyby dłuższej procedury i większego zaangażowania służb prawnych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej.

Korpus Strażników Rewolucji na liście organizacji terrorystycznych?

Borell w wywiadzie dla "Le Monde" mówił również, że już kilkukrotnie podejmowano dyskusję o umieszczeniu Korpusu Strażników Rewolucji (oficjele tej formacji zginęli w izraelskim ataku na konsulat Iranu w Damaszku) na liście organizacji terrorystycznych. W 2019 r. za prezydentury Donalda Trumpa zrobiły USA. By było to jednak możliwe w Unii Europejskiej, sąd państwa członkowskiego musi uznać, że organizacja ta dopuściła się aktu terrorystycznego. Do tej pory taki wyrok nie zapadł.

Pomysł Amerykanów

Nałożenie na USA dodatkowych sankcji, które mają na celu ograniczenie irańskiego programu produkcji rakiet i dronów, planują także Stany Zjednoczone. "Amerykanie oczekują, że również sojusznicy pójdą w ich ślady" - napisał w specjalnym oświadczeniu Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Sankcje będą obejmować podmioty gospodarcze współpracujące z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej oraz irańskim ministerstwem obrony.

W oświadczeniu podkreślono, że po irańskim ataku powietrznym na Izrael w nocy z soboty na niedzielę prezydent USA Joe Biden wraz z zagranicznymi partnerami oraz liderami dwóch partii politycznych w Kongresie, przygotowuje "wyczerpującą odpowiedź".

Iran w odwecie zaatakował Izrael

Iran wystrzelił 13 kwietnia w kierunku Izraela 36 pocisków manewrujących, 110 rakiet balistycznych i 185 dronów. Był to odwet za zbombardowanie przez izraelskie lotnictwo irańskiego konsulatu w stolicy Syrii, Damaszku, co skutkowało śmiercią trzech wysokiej rangi oficerów Gwardii Rewolucyjnej. Według źródeł izraelskich, 99 procent dronów i pocisków wystrzelonych przez Teheran zostało unieszkodliwionych i nie osiągnęło założonego celu.