​Zagrożenia dla polskich obywateli w Izraelu nie ma - zapewniał na briefingu prasowym rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. W związku z tym, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest bardzo napięta, przedstawiciel resortu dyplomacji potrzymał ostrzeżenia przed podróżami w ten region świata.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych / Albert Zawada / PAP

W nocy z soboty na niedzielę Iran dokonał odwetowego uderzenia na Izrael w odpowiedzi na atak na irańską placówkę konsularną w Damaszku, w wyniku którego zginęło kilku wyższych rangą irańskich oficerów. Iran wystrzelił w kierunku Izraela ok. 300 dronów, pocisków balistycznych i pocisków manewrujących. Według Sił Obronnych Izraela, 99 proc. środków napadu powietrznego zostało przechwyconych.

Zagrożenia dla Polaków nie ma

Nie ma zagrożenia dla polskich obywateli ani żadnej potrzeby ich ewakuacji. W Izraelu jest oczywiście grupa polskich obywateli, natomiast przywracany jest ruch lotniczy. Także jeśli państwo słyszą jakieś sygnały o tym, że te osoby nie mogą wyjechać z Izraela, to one w dużej części będą mogły z niego wyjechać. Jest możliwość przebukowania biletów - zaznaczył Paweł Wroński na poniedziałkowym briefingu prasowym w Warszawie.

Rzecznik MSZ podkreślił, że ostrzeżenia przed możliwą eskalacją zbrojnego konfliktu na Bliskim Wschodzie, dotąd wydane przez resort, pozostają w mocy. Ostrzeżenia wydano m.in. dla podróżujących do Izraela, Palestyny i Libanu, zalecenia resortu dotyczą też Iranu.

Tych, którzy nie muszą tam jechać, bardzo proszę - także w imieniu polskich służb konsularnych - by się tam nie udawali. Z naszej oceny wynika, że jest nadzieja i szansa na to, by nie doszło do dalszej eskalacji w regionie. W momencie, gdy rozpoczął się irański atak, ten dronowy i lotniczy, Polska, tak jak inne kraje, wyraziła nadzieję, że nie dojdzie do eskalacji, wzywała do opamiętania się i powstrzymania się od użycia siły - powiedział Paweł Wroński.

Rzecznik MSZ podkreślił, że choć do Iranu w ostatnim czasie udała się kilkunastoosobowa wycieczka polskich obywateli, to wkrótce będą oni wracać do kraju.

Przedstawiciel resortu dyplomacji pytany ilu jest Polaków w Izraelu, stwierdził, że na to pytanie odpowiedzieć jest bardzo trudno. Bardzo duża grupa osób - nawet kilkadziesiąt tysięcy obywateli Izraela - ma również obywatelstwo polskie. Inna część osób nie zapisuje się także do systemu Odyseusz - zauważył.

Paweł Wroński dopytywany ilu Polaków chce wrócić do kraju i ilu czeka na lotniskach, przypomniał, że w nocy z soboty na niedzielę "dzwoniło kilkanaście osób dopytując się o tego rodzaju możliwość". Usłyszałem od dziennikarzy, że "dziesiątki, setki Polaków koczują na lotnisku". Dopytywałem o to, ale nie potwierdzono mi tego typu informacji - zaznaczył. Podkreślał, że "wszyscy raczej powinniśmy dążyć do uspokojenia, a nie nakręcania pewnych emocji".

Jest nadzieja, że sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi

Rzecznika resortu spraw zagranicznych pytano też, czy obecnie ryzyko eskalacji jest duże.

To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jest obecnie wymianą ciosów. My mamy nadzieję, że wysiłki dyplomatyczne i wpływ USA spowodują, że nie będziemy mieć kolejnego etapu, czyli uderzenia z kolei ze strony izraelskiej w kierunku Iranu. Mamy nadzieję, że dojdzie do pewnego rodzaju uspokojenia - odpowiedział, zaznaczając, że "to jest nadzieja, a nie pewność".

Dopytywany, czy Polska sama apeluje do Izraela o brak odwetowych działań wobec Iranu, Paweł Wroński powiedział, że cała UE także "stara się w podobny sposób (do USA) wpływać na sytuację".

Pytany o wpływ wydarzeń na Bliskim Wschodzie na wojnę w Ukrainie, rzecznik MSZ powiedział, że "pojawiły się tego rodzaju głosy, że jest to sytuacja połączona". Minister (Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski) zaapelował o wsparcie dla obu państw - dla Izraela i dla Ukrainy, bo jest to połączone w jednym pakiecie. Wszyscy wiemy, że chodzi o to, by ten pakiet w amerykańskim Kongresie poddać pod głosowanie. Pojawiają się sygnały, że tak się stanie. Być może, paradoksalnie, ta sytuacja może wpłynąć na poprawę sytuacji w Ukrainie, czego Ukrainie wszyscy życzymy - powiedział.