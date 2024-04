Zmiana klimatu daje się we znaki

W Dubaju - tak jak i w innych częściach Zjednoczonych Emiratów Arabskich - panuje suchy i gorący klimat. Z tego względu opady występują tam rzadko, a jak już do nich dojdzie, zwłaszcza tak ekstremalnych, to system kanalizacyjny nie jest w stanie stawić im czoła.

Trzeba sobie zdać sprawę, że wraz ze zmieniającym się klimatem tego typu ulewy będą się powtarzać coraz częściej. Zasada jest prosta - w miarę jak atmosfera się ociepla, wchłania więcej wilgoci, a następnie "zrzuca" ją w postaci bardziej intensywnych opadów deszczu.

Ulewa, która nadciągnęła we wtorek nad Dubaj, jest częścią większego układu, który dał się we znaki krajom Półwyspu Arabskiego. Z powodu powodzi w sąsiednim Omanie zginęło już co najmniej 18 osób, a kilka kolejnych zostało uznanych za zaginione. Do powodzi doszło również w południowo-wschodnim Iranie.

Prognozy dla Dubaju są jednak optymistyczne. Deszcz osłabnie już we wtorek wieczorem, a przelotnych opadów należy się spodziewać jeszcze w środę. Potem już wróci sucha i słoneczna aura.