Kobieta słyszała głosy w swojej głowie?

Dziennik "The Jerusalem Post" podał, że kobieta nazywa się Sigal Yana Itzkovich i ma 33 lata. W środę sąd przedłużył jej areszt o dziewięć dni i nakazał poddać ją badaniu psychologicznemu. Policja ponadto poprosiła, by kobieta została poddana badaniom toksykologicznym, co pozwoli ustalić, czy nie była czasem pod wpływem narkotyków.

Channel 12 poinformował z kolei, powołując się na anonimowe źródło, że kobieta w ostatnim czasie cierpiała z powodu problemów emocjonalnych. Rozmówca nie wyjaśnił jednak, co jej dolega.

Źródło przypomniało sobie, jak Itzkovich mówiła, że "słyszy w głowie różnego rodzaju głosy". Kobieta - zdaniem rozmówcy - w ostatnim czasie stała się bardziej duchowa, zaangażowała się w jogę i medytację.

Policja podkreśliła, że kobieta współpracuje ze śledczymi, ale na razie nie udało się ustalić motywu zbrodni.

Władze jednocześnie zaprzeczyły pogłoskom, jakoby 33-latka była jedną z osób, które przeżyły masakrę na festiwalu muzycznym Supernova 7 października ubiegłego roku, kiedy terroryści z Hamasu zaatakowali południowy Izrael.