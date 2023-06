Na północnym Atlantyku trwa akcja ratunkowa po zaginięciu niewielkiej łodzi podwodnej w pobliżu wraku Titanica. Statek zatonął w 1912 roku i spoczywa na głębokości 4 kilometrów. Wśród 5 osób, które znajdują się na pokładzie podwodnego pojazdu, jest 58 letni brytyjski miliarder Hamish Harding.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jednostka zaginęła podczas komercyjnego zanurzenia. Każdy znajdujący się na pokładzie pasażer zapłacił 250 tys. dolarów i podpisał kontrakt, w którym wielokrotnie wspominana jest możliwość awarii grożącej śmiercią uczestników rejsu.

Na miejscu zdarzenia, które jest oddalone o 600 km od kanadyjskich wybrzeży Nowej Funlandii, znajdują się statki i samoloty poszukujące zaginioną łódź na powierzchni morza. To wspólna akcja USA i Kanady. Pod wodą umieszczono także sonary w nadziei, że odbiorą alarmowy sygnał.

Kontakt z łodzią podwodną utracony został w niedzielę, niecałe dwie godziny po zanurzeniu. Rutynowo co 15 minut wysyłany jest sygnał do centrum dowodzenia w statku na powierzchni morza, co jest potwierdzeniem, że rejs przebiega bez zakłóceń. Ostatni sugerował, że Titan - jak nazywa się 7-metrowy podwodny pojazd - znajdował się nad wrakiem Titanica.

Jakie są szanse?

Bez zlokalizowania łodzi, jej poszukiwania można porównać do przysłowiowej igły w stogu siana. Istnieje też niebezpieczeństwo, że po awarii Titan utknął we wnętrzu linowca. Zapas tlenu, jaki posiada łódź podwodna, gwarantuje jej pasażerom bezpieczeństwo przez 96 godzin. Powietrze skończy się załodze w najbliższy czwartek. Czasu jest zatem bardzo mało.

Poza tym, nie wiadomo czy ekipa statku, z którego opuszano Titana do morza, dysponuje druga taką jednostką. Jest ona zamykana od zewnątrz hermetyczną, wzmocnioną klapa. Wyjście od środka jest niemożliwe, nawet gdyby łódź znajdowała się na powierzchni morza. Nie wspominając już o ciśnieniu wody, jakie panuje na głębokości 4 km. Dla porównania - to 200 razy więcej niż w oponie samochodowej.

Hamish Harding

Zamożny Brytyjczyk był już kosmosie, ma też na koncie trzy wyczyny, które zostały zapisane w Księdze Rekordów Guinnessa, w tym najdłuższy pobyt na dnie Rowu Mariańskiego, które znajduje się trzy razy głębiej niż wrak Titanica.

W kapsule łodzi znajduje się się także pakistański milioner wraz ze swoim synem, którzy zamarzyli o zobaczeniu na własne oczy wraku liniowca, i szef firmy odpowiedzialnej za podwodne rejsy.

Wrak Titanica jest morskim grobowcem. W wyniku tragedii "niezatapialnego" liniowca, który poszedł na dno po zderzeniu z górą lodową, zginęło ponad 1500 osób. Wiele z nich zostało uwięzionych pod pokładem i nie zdążyło do szalup. Inni utonęli w lodowatej wodzie północnego Atlantyku.