Na Oceanie Atlantyckim zaginęła łódź podwodna, która była w drodze do Titanica – podaje BBC. Trwa akcja poszukiwawcza. Łodzie podwodne są używane do przewożenia turystów na głębokość 3 810 metrów, by mogli oglądać wrak słynnego statku. Według bostońskiej straży przybrzeżnej na pokładzie łodzi było 5 osób.

Wrak Titanica na zdjęciu z 1996 roku / CAF/MANDATORY CREDIT / PAP Łódź podwodna, służąca do przewozu turystów w pobliże zatopionego statku Titanic, zaginęła na Oceanie Atlantyckim. Trwa akcja poszukiwawcza. Rzecznik bostońskiej straży przybrzeżnej, cytowany przez "The Guardian" powiedział, że na pokładzie zaginionej łodzi było 5 osób. Podróż w pobliże zatopionego Titanica trwa kilka dni i kosztuje dziesiątki tysięcy dolarów. Jeden dzień wycieczki poświęcony jest na zejście pod powierzchnię oceanu, by z pokładu łodzi podwodnej podziwiać wrak. Takie zanurzenie i wynurzenie się trwa w sumie 8 godzin. Prywatna firma, organizująca takie wyprawy, OceanGate Expeditions niedawno opublikowała w mediach społecznościowych post o trwającej ekspedycji; dwie kolejne są zaplanowane na czerwiec 2024 roku. Udział kosztuje 250 tysięcy dolarów. W należącej do firmy łodzi podwodnej jest 5 miejsc: jedno dla pilota, jedno dla eksperta oraz trzy dla turystów. Rzecznik firmy potwierdził następnie, że zaginiona łódź należy do OceanGate. To model "Titan", wyposażony w system, który zapewnia tlen przez 96 godzin. Titanic - najsłynniejszy wrak statku Słynny wrak leży na dnie Atlantyku na głębokości 3800 metrów, ok. 600 km od wybrzeża Nowej Funlandii. Liniowiec, największy w swoich czasach, uderzył w górę lodową podczas swojego dziewiczego rejsu z Southampton do Nowego Jorku w 1912 roku. Na jego pokładzie było 2200 pasażerów i członków załogi. Zginęło ponad 1500 osób. Wrak Titanica został odnaleziony w 1985 roku. Wkrótce więcej na ten temat. Wciąż zbieramy informacje w tej sprawie. Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Zobacz również: Prof. Maciej Duszczyk: Nie jestem zwolennikiem relokacji migrantów

