"Choć w ostatnim czasie liczba ofiar przestała rosnąć gwałtownie, to wciąż pozostają miejsca, takie jak parkingi podziemne, garaże i piwnice, w których mogą znajdować się ciała" - poinformował na portalu X minister transportu Oscar Puente.

Władze informują o stopniowym przywracaniu dostaw energii elektrycznej oraz otwieraniu dróg i połączeń kolejowych. Służby ratunkowe, wojsko i tysiące wolontariuszy uczestniczą w sprzątaniu miejsc, przez które przetoczyła się woda i błoto.



Państwowa agencja meteorologiczna (AEMET) ogłosiła w niedzielę czerwony alarm pogodowy w prowincji Almeria w Andaluzji w południowo-wschodniej Hiszpanii oraz pomarańczowe i żółte alarmy dla terenów wzdłuż wschodniego wybrzeża kraju.

"Niebezpieczeństwo jest ekstremalne! Nie podróżuj, chyba że jest to absolutnie konieczne!" - ostrzega agencja.

Niektóre obszary kraju wciąż zagrożone opadami

Gwałtowne burze, powodzie i podtopienia to skutek zjawiska atmosferycznego określanego w Hiszpanii jako DANA (depresion aislada en niveles altos). Powstaje ono, gdy zimne powietrze spotyka się z ciepłym i wilgotnym. To prowadzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, tornada i powodzie.

Hiszpańskie wybrzeże jest szczególnie narażone na tego typu zjawiska. Eksperci uważają, że powódź jest wynikiem zachodzących zmian klimatycznych na świecie, a także niewłaściwego zagospodarowania terenu w Walencji (wznoszenia budynków na obszarach zalewowych).