Według najnowszych danych bilans ofiar śmiertelnych powodzi, które przetoczyły się w ostatnich dniach przez wschód i południe Hiszpanii to 211 osób, głównie w prowincji Walencja. Władze zastrzegły jednak, że - w związku z dużą liczbą zaginionych - liczba ofiar śmiertelnych może być jeszcze większa. Do Walencji dotarł 10-osobowy zespół portugalskich ratowników. To pierwsza w Hiszpanii zagraniczna grupa. Rząd centralny zdecydował też o skierowaniu do Walencji 5 tys. żołnierzy oraz 5 tys. policjantów i żandarmów.