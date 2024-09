SPD zwyciężyła nieznacznie w niedzielnych wyborach do parlamentu Brandenburgii, a tuż za nią uplasowała się prawicowo-populistyczna AfD - wynika z pierwszych szacunków po zamknięciu lokali wyborczych.

Premier Brandenburgii i główny kandydat Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) Dietmar Woidke oddaje swój głos podczas wyborów stanowych w Brandenburgii / RALF HIRSCHBERGER / AFP/EAST NEWS

Zgodnie z pierwszą prognozą instytutu badawczego Infratest dimap, przygotowaną dla ARD, w wyborach w Brandenburgii zwyciężyła SPD, zdobywając 31,2 proc. i wyprzedzając nieznacznie prawicowo-populistyczną AfD (29,9 proc.). Lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) zdobył 12 proc., a chadecka CDU - 11,9 proc. Zieloni otrzymali 5 proc. głosów.

Pozostałe partie nie przekroczyły progu wyborczego - Partia Lewicy (3,1 proc.) i Brandenburskie Zjednoczone Ruchy Obywatelskie/Wolni Wyborcy (2,6 proc.). Na inne ugrupowania głos oddało 4,3 proc. wyborców.

Zgodnie z prognozą najwięcej posłów do brandenburskiego parlamentu, liczącego 88 deputowanych, wprowadzi SPD - 30. AfD będzie miało o jednego posła mniej - 29. CDU i BSW dostaną po 12 mandatów. Zielonym przysługuje 5 miejsc.

W wyborach do landtagu Brandenburgii, według wstępnych szacunków, wzięło udział 74 proc. uprawnionych - to 12,7 pkt. proc. więcej niż w głosowaniu w 2019 roku.

Jeżeli prognozy okazałyby się trafne, socjaldemokraci, rządzący regionem od zjednoczenia Niemiec w 1990 r. wspólnie z chadecją i Zielonymi, będą mogli dalej sprawować władzę.

Do wyborów w Brandenburgii zarejestrowano 14 partii i koalicji.

Wybory w Branderburgii

Po tym, jak 1 września leżące na terenie byłej NRD Saksonia i Turyngia wybrały swoich przedstawicieli do regionalnych parlamentów, w niedzielę do urn poszli mieszkańcy Brandenburgii. Były to ostatnie w tym roku wybory w Niemczech.

Brandenburgia, podobnie jak pozostałe niemieckie kraje związkowe, ma własny parlament - Landtag. Parlament przede wszystkim uchwala ustawy na poziomie landowym, wybiera swojego premiera oraz kontroluje rząd kraju związkowego. W Niemczech w gestii polityki landowej znajduje się kultura, edukacja i rozwój regionalny.

Licząca ponad 2 mln mieszkańców Brandenburgia ze stolicą w Poczdamie graniczy na wschodzie z Polską. Określa się ją mianem bastionu SPD, ponieważ socjaldemokraci zwyciężali tam w każdych wyborach landowych od zjednoczenia Niemiec w 1990 r. Portal tagesschau podkreślił w piątek, że Brandenburgia jest rządzona przez SPD od 34 lat - ze zmieniającymi się partnerami koalicyjnymi.

AfD przed SPD według czwartkowego sondażu

Według opublikowanego w czwartek wieczorem badania Politbarometer dla publicznego nadawcy ZDF prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) cieszy się 28-procentowym poparciem, podczas gdy na SPD chciało głosować 27 proc. mieszkańców tego landu.

Na trzecim miejscu znalazła się w badaniu chadecka CDU - 14 proc., wyprzedzając lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) - 13 proc. Progu pięciu procent nie przekraczali, według sondażu, Zieloni (4,5 proc.), Partia Lewicy (4 proc.) i Brandenburskie Zjednoczone Ruchy Obywatelskie/Wolni Wyborcy (3,5 proc.).

W innych badaniach przeprowadzonych wcześniej Zieloni oscylowali na granicy progu 5 proc. Na długo przed dzisiejszym głosowaniem w Brandenburgii wszystkie ugrupowania wykluczyły współpracę z AfD po wyborach.