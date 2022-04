Trwają wybory parlamentarne na Węgrzech. Według sondaży dużą szansę na wygrają ma rządząca koalicja konserwatywnego Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP). Opozycja depcze jednak Viktorowi Orbanowi po piętach.

Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 6 i będą czynne do godz. 19. Dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski, który jest w stolicy Węgier - Budapeszcie, relacjonuje, że na razie odwiedzają je jedynie pojedyncze osoby. Ulice miasta są raczej puste. Tłumów przy urnach można spodziewać się koło południa.

Starcie dwóch sojuszy

106 deputowanych spośród 199 zostanie wybranych w jednoosobowych okręgach wyborczych, zaś pozostałe mandaty będą rozdzielone z list krajowych wśród partii, które uzyskają ponad 5 proc. głosów, zgodnie z systemem d’Hondta.

Listy krajowe wystawiły dwa sojusze - Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) oraz zjednoczonej opozycji (skupiającej lewicową Koalicję Demokratyczną, narodowy Jobbik, liberalne Momentum, lewicowo-liberalny Dialog, lewicowo-ekologiczną partię Polityka Może Być Inna oraz Węgierską Partię Socjalistyczną).

Oprócz tego listy krajowe stworzyły cztery partie:

skrajnie prawicowa Nasza Ojczyzna,

prześmiewcza Partia Psa o Dwóch Ogonach,

antyszczepionkowa Partia Normalnego Życia,

prezentujący się jako centrowy i prodygitalizacyjny Ruch Rozwiązanie.

Żadnej z nich sondaże nie wróżą jednak przekroczenia 5-procentowego progu.

Jak przebiegają wybory parlamentarne na Węgrzech?

Możliwość uzyskania mandatu na preferencyjnych zasadach mają kandydaci zarejestrowanych na Węgrzech narodowości, których przedstawiciele mogą głosować na listy narodowościowe zamiast partyjnych. W poprzednich wyborach mandat uzyskał jedynie przedstawiciel narodowości niemieckiej.

Osoby mieszkające za granicą i zameldowane na Węgrzech mogą głosować w przedstawicielstwach dyplomatycznych, ale warunkiem jest zarejestrowanie się do wyborów, co uczyniło prawie 66 tys. osób.

W wyborach mogą też uczestniczyć obywatele węgierscy z państw ościennych, którzy zarejestrowali się w Narodowym Biurze Wyborczym. Mogą oni głosować listownie na listy partyjne. Tym razem jest ich zarejestrowanych ponad 456 tys. Tradycyjnie ponad 90 proc. z nich głosuje na Fidesz-KDNP.

Do głosowania uprawnionych jest nieco ponad 8,2 mln obywateli.

Nie ma ciszy wyborczej, ale...

Zgodnie z węgierskimi przepisami kampania wyborcza trwa do momentu zamknięcia lokali wyborczych. Nie ma ciszy wyborczej, ale w dzień głosowania nie można organizować wieców wyborczych, prowadzić kampanii w promieniu 150 m od wejścia do lokalu wyborczego ani emitować reklam wyborczych w radiu lub telewizji.

Głosowanie potrwa do godz. 19, ale możliwe, że trzeba je będzie przedłużyć. Zdarzyło się to 4 lata temu, kiedy kolejki przed lokalami tworzyły się jeszcze co najmniej godzinę po planowanym czasie zakończenia wyborów.

Orbana da się pokonać?

Pierwsze, wstępne wyniki bardzo ważnych dla Węgier, ale i całej Europy wyborów mają być znane przed północą z niedzieli na poniedziałek. Wyniki w jednomandatowych okręgach wyborczych zostaną ustalone po przeliczeniu głosów oddanych listownie i w przedstawicielstwach zagranicznych.

Marcowe sondaże wskazują na wygraną Fideszu. Mimo przewagi, jaką sam sobie stworzył Viktor Orban kontrolując media, tworząc system wyborczy, faworyzując jego kandydatów i umożliwiając manipulacje i fałszerstwa wyborcze, opozycja depcze mu po piętach.

Wyniki badania Zavecz Research pokazują, że na Fidesz-KDNP chce głosować 39 proc. ankietowanych, a na zjednoczoną opozycję 36 proc., przy czym 19 proc. respondentów nie ma preferencji. Z kolei sondaż Instytutu Szazadveg wśród aktywnych wyborców daje Fideszowi-KDNP 49 proc., zaś opozycji 44 proc. Jedynie badanie Instytutu Publicus wykazało dla obu stron takie samo poparcie: po 47 proc.

Fidesz wydaje wielokrotnie więcej na propagandę niż opozycja. To są gigantyczne kwoty. Wydali czterokrotnie więcej jeśli chodzi o bilbordy, niż opozycja. Ale na tych właśnie bilbordach Fidesz zamiast promować swój przekaz, często atakuje opozycję. Głównym przekazem jest to, że opozycja - kto by jej nie reprezentował - jest utożsamiana z Ferencem Gyurcsányem (były premier Węgier - przy. red.), który jest taką postacią od dawna promowaną jako obiekt nienawiści. On ma swoje za uszami i do dziś z tego żyje Fidesz. On zawsze musi mieć jakiegoś wroga - powiedział wczoraj w Rozmowie w południe w RMF FM Jerzy Celichowski, Polak mieszkający od 30 lat na Węgrzech, autor bloga "Jeż węgierski".

Miasta są przeciwko Orbanowi, dlatego w wyborach samorządowych opozycja, której poprzednim razem udało się zjednoczyć i wystawić wspólnych kandydatów, wygrała większość dużych miast. W Budapeszcie to było wymiatające zwycięstwo. Natomiast na prowincji, w małych miastach i wsiach poparcie dla Fideszu jest większe - ocenił.