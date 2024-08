Wrak brytyjskiego krążownika z czasów I wojny światowej został znaleziony u wybrzeży Szkocji. To HMS Hawk, który zatonął w 1914 roku. Wrak odkryli nurkowie około 70 mil morskich na wschód od Fraserburgha - poinformowała stacja BBC.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Wrak brytyjskiego okrętu wojennego zatopionego podczas I wojny światowej został znaleziony u wybrzeży hrabstwa Aberdeenshire w Szkocji - poinformowała stacja BBC. To HMS Hawk, który zatonął w 1914 roku. Teraz wrak musi zostać formalnie zidentyfikowany przez Królewską Marynarkę Wojenną.



Wrak zlokalizowała grupa Lost in Waters Deep ok. 110 m pod powierzchnią wody.



Nurek Steve Mortimer powiedział BBC Scotland, że zlokalizowanie HMS Hawke wymagało wiele pracy. Sprawdzono m.in. dziennik dowódcy U-boota, by ustalić, skąd brytyjska jednostka została trafiona.



Wzięto też pod uwagę doniesienia szkockich rybaków z lat 80. o "przeszkodzie" na dnie morskim. W miejscu wskazanym przez rybaków nic nie było, ale zaledwie kilometr dalej leżał ogromny wrak.



Ekipa nurków znalazła we wraku dużo pokrycia pokładowego z drewna tekowego, broń palną, a nawet porcelanę Królewskiej Marynarki Wojennej.



"Można zajrzeć przez bulaje i zobaczyć przedmioty - filiżanki herbaty, miski i talerze na podłodze. To niezwykła kapsuła czasu" - oznajmił Mortimer.

HMS Hawke, krążownik typu Edgar, miał 118 m długości i 18 m szerokości. Został zwodowany w 1891 r. W 1911 r. uległ poważnemu uszkodzeniu podczas zderzenia z siostrzanym statkiem Titanika, RMS Olympic.



Po wybuchu I wojny światowej okręt włączono do 10. Eskadry Krążowników. Uczestniczył w blokadzie morskiej między Szetlandami a Norwegią. W 1914 r. eskadra została przemieszczona na południe Morza Północnego w ramach prób powstrzymania niemieckich ataków na konwoje z żołnierzami z Kanady.



15 października 1914 r. HMS Hawke patrolował wybrzeże Aberdeenshire, gdy został trafiony torpedą z niemieckiego okrętu podwodnego U-9. Jednostka stanęła w płomieniach, po czym nastąpił wybuch i okręt poszedł na dno w ciągu niecałych 8 minut. Zginęło 524 członków załogi. Tylko 70 marynarzy przeżyło.