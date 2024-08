Wrak brytyjskiego okrętu Earl of Abergavenny, który zatonął u wybrzeży Anglii 200 lat temu, został otoczony specjalną ochroną rządową. Był w przeszłości plądrowany przez płetwonurków.

W 1805 żaglowiec Earl of Abergavenny osiadł na mieliźnie i zatonął podczas sztormu niedaleko miasteczka Weymouth w hrabstwie Dorset. Należał do znanej brytyjskiej firmy transportowej East of India, która specjalizowała się w handlu z Dalekim Wschodem.

W katastrofie zginęło wówczas 250 osób - to jeden z najbardziej tragicznych wypadków morskich w historii.