Nurek Tomasz Stachura, szef ekspedycji, która kilka dni temu na dnie Bałtyku odkryła wrak XIX-wiecznego żaglowca wypełnionego butelkami szampana, wina, wody mineralnej, a także porcelaną, poinformował, że jednostka mogła płynąć do cara Aleksandra II. Szampan mógł pochodzić z renomowanej francuskiej wytwórni. Polscy nurkowie nawiązali kontakt z producentem tego trunku, który potwierdził, że w 1876 roku rozpoczęto produkcję specjalnie na dwór carski.

Zdjęcie ilustracyjne / Jung Hsuan / Shutterstock

Żaglowiec wypełniony towarami dla Cara Aleksandra II

"Sprawa naszego wraku z wodą Selters oraz szampanem nabiera tempa" - napisał w piątek w mediach społecznościowych Tomasz Stachura.

Dodał, że żaglowiec, którego wrak na dnie Bałtyku odnalazła kilka dni temu grupa nurkowa z Trójmiasta "Baltictech" zajmującą się badaniem bałtyckich wraków, mógł był wypełniony towarami dla cara Aleksandra II.

"Szampan mógł pochodzić z renomowanej wytwórni Roederer, a w zasadzie Louis Roederer, która do dziś słynie z wytwarzania najlepszych szampanów we Francji" - dodał w mediach społecznościowych Stachura.

Zaznaczył, że nurkowie są w kontakcie z producentem, który potwierdził, że 1876 roku rozpoczęli produkcję szampana specjalnie na dwór carski. "Szampan ten musiał być dwukrotnie słodszy od standardu, bo takie były oczekiwania cara" - dodał nurek.

Sukces polskich nurków

W ubiegłym tygodniu nurkowie - w drodze z Łeby do szwedzkiej wyspy Olandia - odkryli na głębokości 58 metrów XIX-wieczny żaglowiec wypełniony ok. setką butelek szampana, wodą mineralną i porcelaną.

Zdaniem szefa ekspedycji, jedną z przyczyn zatonięcia żaglowca, którego wrak znajduje się ok. 20 mil morskich na południe od szwedzkiej wyspy, mógł być zbyt duży ciężar przewożonego towaru i sztorm na morzu.

Jest to mały, 16-metrowy żaglowiec. W oczy rzuca się to, że jest on biedny w stosunku do ładunku, jaki posiada - powiedział.

Nurkowie nie wykluczają, że jednostka zderzyła się z innym statkiem. Może wskazywać na to uszkodzenie dziobu wraku.

Po odkryciu wraku nurkowie podali, że skontaktowali się z Uniwersytetem Södertörn oraz profesorem Johana Rönnby, który w Szwecji odpowiada za badania podwodne. Ekipa nurków z Trójmiasta "Baltictech" ma na swoim koncie m.in. odnalezienie na dnie Bałtyku wrak zatopionego w kwietniu 1945 r. parowca „Karlsruhe”. Statek zatonął przewożąc ewakuowanych z Prus Wschodnich Niemców oraz ładunek.

Nurkowie od lat prowadzą ekspedycję pod nazwą "Santi Odnaleźć Orła", której celem jest odnalezienie wraku ORP Orzeł, który z niewyjaśnionych przyczyn, zaginął wraz z całą załogą podczas patrolu na Morzu Północnym na przełomie maja i czerwca 1940 roku.