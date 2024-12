Pracownicy włoskiej komunikacji znów strajkują, a kraj ponownie pogrążył się w chaosie. Protest, który rozpoczął się w czwartek i potrwa do piątkowego wieczora, ogłosili pracownicy komunikacji miejskiej, kolejowej i morskiej. Z akcji wyłączono sektor lotniczy.

Strajki we Włoszech / NewFotoSud / Splash News / East News

Strajk na kolei rozpoczął się w czwartek wieczorem i potrwa do godz. 21 w piątek. W miastach we Włoszech doszło do poważnych utrudnień.

Zakłócone zostały dalekobieżne, regionalne i lokalne usługi transportowe. Pośrednio protestem dotknięte zostały też sektory opieki zdrowotnej i edukacji. W komunikacji miejskiej zagwarantowane zostały kursy metra, tramwajów i autobusów w porze porannego i popołudniowego szczytu.

Po porannej przerwie rozpoczęły się utrudnienia. W Rzymie zamknięto większość linii metra, a w Mediolanie - najważniejszą z pięciu linii.

Do całodniowego strajku przystąpili też taksówkarze i kierowcy samochodów na wynajem.

Minister infrastruktury i transportu, wicepremier Matteo Salvini usiłował w czwartek na drodze sądowej doprowadzić do skrócenia strajku w komunikacji do czterech godzin. Jego wniosek odrzucił sąd administracyjny stołecznego regionu Lacjum.

Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, by bronić prawa Włochów do przemieszczania się. Po raz kolejny w piątek dojdzie do chaosu i utrudnień. Obywatele mogą podziękować sędziemu - skomentował Salvini.

Ale decyzja sądu została przyjęta z wyraźnym zadowoleniem przez związkowców, którzy protestują przeciwko "drastycznemu pogorszeniu się warunków pracy".

W zeszłym miesiącu ten sam sąd odrzucił apelację złożoną przez kilka związków zawodowych przeciwko nakazowi wydanemu przez Salviniego w celu powstrzymania strajku ogólnokrajowego na znak protestu przeciwko budżetowi.

Z akcji strajkowej wyłączono sektor lotniczy.