"By żyło się lepiej. Wszystkim!" - to hasło przez wiele lat było ważnym elementem komunikacji Platformy Obywatelskiej. Rok po zaprzysiężeniu rządu, na czele którego stoi lider PO Donald Tusk, sprawdzamy, czy Polakom rzeczywiście żyje się lepiej. Odpowiedzi udzielone przez uczestników sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" powinny dać rządzącym do myślenia. Wielkiego entuzjazmu nie widać bowiem nawet wśród zwolenników koalicji 15 października.

Premier Donald Tusk / Marcin Obara / PAP "Polska może być lepsza" Rok temu w Pałacu Prezydenckim odbyło się zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska. "Trzynastego - nawet w grudniu jest wiosna. Zawsze lubiłem tę piosenkę" - napisał 13 grudnia 2023 r. w serwisie X Donald Tusk. Dzień przed zaprzysiężeniem rządu lider Platformy Obywatelskiej wygłosił w Sejmie expose. Moje wystąpienie chciałbym rozpocząć od podziękowań wobec tych wszystkich, którzy przez te lata nie zwątpili w to, że Polska może być lepsza, że Polska może być - bo na to zasługuje - najlepszym miejscem na Ziemi - mówił Donald Tusk. Chciałbym tutaj się zobowiązać, że każdego miesiąca, gdzieś w Polsce, w sposób otwarty, publiczny, czy przyjdzie 10 tys. ludzi, czy 5 osób, znajdę czas, aby wyspowiadać się w imieniu mojego rządu z tego, co zrobiliśmy, z tego, co się udało, gdzie jest kłopot - uczciwie i prawdziwie będziemy każdego miesiąca takie sprawozdawcze exposé Polakom składali. Nie możemy, nie mamy prawa zmarnować tego wielkiego odrodzenia. 15 października nastąpiło wielkie Polaków odrodzenie - deklarował. Wideo youtube Czy po roku rządów koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy Polakom żyje się lepiej? Zapytaliśmy o to w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Czy Polakom żyje się lepiej niż rok temu? / RMF FM 13,6 proc. respondentów deklaruje, że żyje im się lepiej niż rok temu. Znacznie większa jest grupa tych, których sytuacja się pogorszyła (37,5 proc.). Zmian - na lepsze bądź gorsze - nie odczuła niemal połowa Polaków (46,8 proc.). Zobacz również: Na koniec roku PiS wygrywa z KO. "Duopol ma się bardzo dobrze" Co czwarty wyborca rządzącej koalicji czuje, że żyje mu się lepiej Jak swoją sytuację życiową oceniają elektoraty poszczególnych partii? 69,1 proc. zwolenników obozu rządzącego twierdzi, że żyje im się tak samo jak przed rokiem. 24,7 proc. tej grupy deklaruje polepszenie sytuacji, a 6,2 proc. - pogorszenie. Zwolennicy opozycji (PiS-u, Konfederacji i Razem) oceniają efekty rządów Tuska bardzo stanowczo. Tylko 1 proc. z nich twierdzi, że żyje im się lepiej niż przed rokiem. Przeciwnego zdania jest 68,5 proc. tej grupy. 30,6 proc. popierających ugrupowania opozycyjne twierdzi, że nie jest im ani lepiej, ani gorzej niż rok temu. Niemal połowa niezdecydowanych i niegłosujących (48,6 proc.) deklaruje, że przez ostatni rok ich sytuacja się pogorszyła. Przeciwnego zdania jest 12,8 proc. respondentów z tej grupy. Mężczyźni znacznie łagodniej od kobiet oceniają rok rządów Tuska i jego wpływ na swoje życie. 28 proc. panów twierdzi, że ich sytuacja się pogorszyła (takiego zdania jest 46 proc. pań). Zmiany nie dostrzega 58 proc. męskiej części respondentów i tylko 37 proc. kobiet. Zobacz również: Kwaśniewski o rządzie Tuska: Komisji za dużo, gwiazd za mało Jak miniony rok oceniają poszczególne grupy wiekowe? Ciekawe wnioski można wysnuć, analizując odpowiedzi ankietowanych z poszczególnych grup wiekowych. Trzech na czterech respondentów w wieku 18-29 lat twierdzi, że żyje im się tak samo jak przed rokiem. Tylko 3 proc. odczuwa poprawę swojej sytuacji życiowej. Największy optymizm widać w ocenach respondentów, którzy mają od 30 do 39 lat. Ponad połowa z nich (52 proc.) czuje, że po roku rządów koalicji 15 października żyje im się lepiej. To wynik znacznie odbiegający od wskazań pozostałych grup (wśród ankietowanych między 40. a 69. rokiem życia pozytywne wskazania nie przekraczają 11 proc.). Powodów do entuzjazmu zdecydowanie nie widzą seniorzy. Niemal 3/4 osób w wieku 70+ (73 proc.) twierdzi, że przez ostatni rok ich sytuacja uległa pogorszeniu. Zobacz również: PiS rozpoczyna cykl konferencji o roku rządów Tuska: Oszustwo na poziomie PRL Ostatni rok z perspektywy mieszkańców miast i wsi Za Platformą Obywatelską od lat ciągnie się opinia, że adresuje swój przekaz głównie do młodych, wykształconych osób, mieszkających w dużych miastach. Inne koalicyjne ugrupowanie - Polskie Stronnictwo Ludowe - deklaruje troskę o los mieszkańców wsi i rolników. Jak zatem wyglądają oceny ostatniego roku w zależności od miejsca zamieszkania respondentów? Czy przekaz partii tworzących rząd przekłada się tutaj na opinie ankietowanych? Niemal połowa mieszkańców wsi (46 proc.) deklaruje, że żyje im się gorzej niż rok temu. Co ciekawe, to wynik prawie identyczny z tym z dużych miast (45 proc.). Poprawę swojej sytuacji odczuwa 17 proc. mieszkańców średnich miast. W małych miastach ich zdanie podziela 13 proc. respondentów, w dużych - 16 proc., a na wsi - tylko 10 proc. Badanie United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zostało przeprowadzone na próbie 1000 osób w dniach 6-8 grudnia, metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI). Zobacz również: Rozczarowujący liderzy i krytyczne oceny. Polacy o roku rządów Donalda Tuska