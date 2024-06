35 proc. uczniów wiedeńskich szkół podstawowych stanowią muzułmanie. Tworzą oni największą grupę religijną w stolicy Austrii - wynika z badań lokalnych władz oświatowych. Władze samorządowe chcą zastąpienia lekcji religii obowiązkowym przedmiotem o nazwie „Życie w demokracji”.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według badań Wydziału ds. Edukacji Urzędu Miejskiego w Wiedniu 35 proc. uczniów to muzułmanie, 21 proc. stanowią katolicy, 13 proc. uczniów wyznaje prawosławie, a 2 proc. to protestanci bądź osoby innego wyznania. Ponad jedna czwarta badanych uczniów (26 proc.) nie zadeklarowała przynależności do żadnej grupy religijnej.

„Życie w demokracji” zastąpi lekcje religii?

Powołując się na wyniki ankiety, radny Christoph Wiederkehr z liberalnej partii NEOS po raz kolejny zaproponował, by lekcje religii w wiedeńskich szkołach podstawowych zastąpić przedmiotem o nazwie "Życie w demokracji". Przedmiot ten miałby być obowiązkowy dla wszystkich uczniów już od pierwszej klasy, a jego główne zadanie polegałoby na przekazywaniu wiedzy o demokracji, wartościach i etyce, a także informacji o wszystkich uznawanych w Austrii wyznaniach religijnych. Wiederkehr chce również, by religia stała się przedmiotem nieobowiązkowym.



Obecnie lekcje etyki w austriackich szkołach rozpoczynają się dopiero w szkole średniej i tylko wtedy, gdy uczeń wcześniej zdecyduje się uczęszczać na lekcje religii. Proponowane w tej kwestii zmiany są regularnie odrzucane przez rządzącą w kraju koalicję, tworzoną przez konserwatywną partię OeVP i Zielonych.

Austriacki minister edukacji: Wychowanie religijne odgrywa kluczową rolę

Postulat zniesienia obowiązkowej nauki religii w szkołach podstawowych skrytykowała szefowa wydziału oświaty Archidiecezji Wiedeńskiej Andrea Pinz. W rozmowie z agencją Kathpress mówiła o wielkim znaczeniu edukacji religijnej dla demokracji, tolerancji i spójności społeczeństwa.



W podobnym tonie wypowiedział się austriacki minister edukacji Martin Polaschek. W czasach rosnących napięć kulturowych myślenie o zniesieniu nauczania religii jest dla mnie po prostu dziwne - powiedział w rozmowie z dziennikarzami. Dodał, że w jego ocenie wychowanie religijne odgrywa kluczową rolę w nauczaniu wartości i tolerancji w codziennym życiu szkolnym.



Poprzednie takie badanie przeprowadzono w Wiedniu w roku szkolnym 2016/2017. Wówczas 31 proc. uczniów zadeklarowało się jako katolicy, 28 proc. jako muzułmanie, zaś 17 proc. nie wyznawało żadnej religii.